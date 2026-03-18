Εκτελέστηκε 54χρονος στη Φλόριντα για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία 21χρονης το 2008 - Η υπόθεση που άλλαξε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Ο Μάικλ Κινγκ θανατώθηκε με ένεση - Τι δήλωσε η οικογένεια του θύματος μετά την εκτέλεση - Ήταν η 4η εκτέλεση στη Φλόριντα και 7η συνολικά στις ΗΠΑ το 2026





Ο 54χρονος εκτελέστηκε στη φυλακή Ρέιφορντ, με την υπηρεσία φυλακών της Φλόριντα να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:13 τοπική ώρα (00:13 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την 32η εκτέλεση που πραγματοποιείται υπό τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.











Οι δηλώσεις της οικογένειας μετά την εκτέλεση Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με τις αρχές. Μετά την ολοκλήρωσή της, μέλη της οικογένειας της Λι μίλησαν στους δημοσιογράφους.



Ο σύζυγός της, Νέιθαν Λι, χαρακτήρισε την ημέρα ως το τέλος μιας μακράς περιόδου: «Επιτέλους τελείωσε. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα και όλα έπρεπε να γίνουν τέλεια».



Ο ίδιος ευχαρίστησε τις διωκτικές αρχές και την εισαγγελία για το έργο τους επί 18 χρόνια, σημειώνοντας ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος 911.



Ο ρόλος του θύματος στην καταδίκη Ο πατέρας της Ντενίζ Λι, Ρικ Γκοφ, με 42 χρόνια εμπειρίας στις διωκτικές αρχές, υπογράμμισε ότι η ίδια η κόρη του συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη του δράστη.



Όπως ανέφερε, η Λι είχε κρύψει δείγματα μαλλιών, το δαχτυλίδι της και αποτυπώματα μέσα στο όχημα του Κινγκ, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στη δίκη.



«Η Ντενίζ τον οδήγησε εκεί που βρίσκεται γιατί τον ξεγέλασε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη ζωή της. Εκείνος όμως επέλεξε να της τη στερήσει», δήλωσε.



Ο Γκοφ πρόσθεσε ότι ο Κινγκ άφησε γραπτή δήλωση πριν από την εκτέλεσή του, χωρίς ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη ή να εκφράσει μεταμέλεια.



Στην εκτέλεση του Μάικλ Κινγκ , ο οποίος είχε καταδικαστεί για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης Ντενίζ Λι το 2008, προχώρησαν οι αρχές της Φλόριντα το απόγευμα της Τρίτης, με τη θανατική ποινή να εφαρμόζεται μέσω ενέσιμων χημικών ουσιών.Ο 54χρονος εκτελέστηκε στη φυλακή Ρέιφορντ, με την υπηρεσία φυλακών της Φλόριντα να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:13 τοπική ώρα (00:13 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την 32η εκτέλεση που πραγματοποιείται υπό τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.Ο Μάικλ Κινγκ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2009 για τη δολοφονία της Ντενίζ Άμπερ Λι, την οποία απήγαγε από το σπίτι της στο Νορθ Πορτ. Τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας δύο ετών και έξι μηνών τότε, δεν τραυματίστηκαν.Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με τις αρχές. Μετά την ολοκλήρωσή της, μέλη της οικογένειας της Λι μίλησαν στους δημοσιογράφους.Ο σύζυγός της, Νέιθαν Λι, χαρακτήρισε την ημέρα ως το τέλος μιας μακράς περιόδου: «Επιτέλους τελείωσε. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα και όλα έπρεπε να γίνουν τέλεια».Ο ίδιος ευχαρίστησε τις διωκτικές αρχές και την εισαγγελία για το έργο τους επί 18 χρόνια, σημειώνοντας ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος 911.Ο πατέρας της Ντενίζ Λι, Ρικ Γκοφ, με 42 χρόνια εμπειρίας στις διωκτικές αρχές, υπογράμμισε ότι η ίδια η κόρη του συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη του δράστη.Όπως ανέφερε, η Λι είχε κρύψει δείγματα μαλλιών, το δαχτυλίδι της και αποτυπώματα μέσα στο όχημα του Κινγκ, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στη δίκη.«Η Ντενίζ τον οδήγησε εκεί που βρίσκεται γιατί τον ξεγέλασε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη ζωή της. Εκείνος όμως επέλεξε να της τη στερήσει», δήλωσε.Ο Γκοφ πρόσθεσε ότι ο Κινγκ άφησε γραπτή δήλωση πριν από την εκτέλεσή του, χωρίς ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη ή να εκφράσει μεταμέλεια.

Ο μεγαλύτερος γιος της Λι, Νόα, που ήταν δύο ετών όταν σκοτώθηκε η μητέρα του, μίλησε επίσης σύντομα, εκφράζοντας ανακούφιση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



«Περάσαν πολλά χρόνια και είμαι απλώς χαρούμενος που υπάρχει αυτό το κλείσιμο. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω και να μεγαλώσω μαζί της», είπε.



Η κληρονομιά της υπόθεσης Η υπόθεση της Ντενίζ Λι οδήγησε στη θέσπιση του νόμου Denise Amber Lee Act στη Φλόριντα, που καθιερώνει υποχρεωτική εκπαίδευση για τους τηλεφωνητές του 911.



Σύμφωνα με τον πατέρα της, η εφαρμογή του νόμου έχει ήδη συμβάλει στη διάσωση ζωών, ακόμη και εκτός Φλόριντας. Όπως ανέφερε, κέντρο επιχειρήσεων στο Κολοράντο απέδωσε πρόσφατα τη σωτηρία μιας γυναίκας στα πρωτόκολλα που θεσπίστηκαν μέσω του συγκεκριμένου νόμου.







«Ξέρω ότι σώζονται ζωές κάθε μέρα εξαιτίας αυτού», τόνισε.



Οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ και το πλαίσιο Η εκτέλεση του Κινγκ ήταν η τέταρτη που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα μέσα στο 2026 και η έβδομη συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της χρονιάς. Δύο έγιναν στο Τέξας και μία στην Οκλαχόμα, όλες με θανατηφόρες ενέσιμες ουσίες.



Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 47 εκτελέσεις στις ΗΠΑ, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον μέσο όρο περίπου 20 ετησίως την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος από το 2009, όταν είχαν καταγραφεί 52.



Η πλειονότητα των εκτελέσεων γίνεται με ενέσιμα διαλύματα, ενώ πέρυσι πέντε πραγματοποιήθηκαν με εισπνοή αζώτου — μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024 στην Αλαμπάμα και έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή βασανιστηρίου. Άλλες τρεις έγιναν με εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά μετά το 2010.



Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε άλλες τρεις —Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια— εφαρμόζεται μορατόριουμ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής και έχει ταχθεί υπέρ της επέκτασης της επιβολής της για τα «πιο ειδεχθή εγκλήματα».