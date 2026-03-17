Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Ανακάλυψε από τύχη ότι ο σύζυγός της ήταν «μυστικός δωρητής σπέρματος», διαφήμιζε πόσο γόνιμος είναι
Ανακάλυψε από τύχη ότι ο σύζυγός της ήταν «μυστικός δωρητής σπέρματος», διαφήμιζε πόσο γόνιμος είναι
Πολλές λήπτριες ήταν στην ηλικία των 20 και 30 ετών - Είχε «φαντασίωση» με τη δωρεά σπέρματος σε «γκόθ γυναίκες»
Μια 60χρονη μητέρα πέντε παιδιών από το Εδιμβούργο βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοκαριστική αποκάλυψη για τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για δύο δεκαετίες. Η γυναίκα, που αναφέρεται ως Μέρι Τόμσον (ψευδώνυμο), ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της διατηρούσε μια μυστική διπλή ζωή ως δωρητής σπέρματος, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με την Metro, η αποκάλυψη έγινε πριν από περίπου επτά μήνες, όταν εντόπισε ένα πλαστικό δοχείο και σχετικό αρχείο στην ντουλάπα του σπιτιού τους. Όπως προέκυψε, ο σύζυγός της 45 ετών, γνωστός ως Ντέιβιντ (ψευδώνυμο), πραγματοποιούσε δωρεές σπέρματος για τουλάχιστον πέντε έως έξι χρόνια, κυρίως μέσω ομάδων στο Facebook.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας χρησιμοποιούσε πολλαπλά ψευδώνυμα, ενώ φέρεται να συναντούσε γυναίκες – πολλές από αυτές ηλικίας 20 έως 30 ετών – σε ξενοδοχεία ή δημόσιους χώρους, προκειμένου να τους παραδώσει σπέρμα. Η Μαίρη ισχυρίζεται επίσης ότι ο σύζυγος της είχε μια «φαντασίωση» σχετικά με τη δωρεά σπέρματος σε «γκόθ γυναίκες» και του άρεσε να είναι πολύ νεότερες από αυτόν, με πολλές λήπτριες να είναι στην ηλικία των 20 και 30 ετών.
Η ίδια υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει αποκτήσει τουλάχιστον 10 παιδιά, ενώ σύμφωνα με τον σύζυγό της ο αριθμός είναι μικρότερος. Η γυναίκα περιγράφει ότι η αποκάλυψη την οδήγησε σε ψυχολογική κατάρρευση, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι και να καταφύγει στην κόρη της στο Χάμσαϊρ, ενώ για ένα διάστημα έμεινε ακόμη και σε ξενώνα αστέγων.
Τελικά επέστρεψε στην κοινή τους κατοικία, αν και – όπως τονίζει – «τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο». Ο σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε τη δραστηριότητά του, ενώ σήμερα συμμετέχει σε πρόγραμμα αντιμετώπισης σεξουαλικού εθισμού. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να τον δει ως σύζυγό της, κάνοντας λόγο για βαθιά προδοσία και αμφισβητώντας τη σχέση τους.
Σύμφωνα με την Metro, η αποκάλυψη έγινε πριν από περίπου επτά μήνες, όταν εντόπισε ένα πλαστικό δοχείο και σχετικό αρχείο στην ντουλάπα του σπιτιού τους. Όπως προέκυψε, ο σύζυγός της 45 ετών, γνωστός ως Ντέιβιντ (ψευδώνυμο), πραγματοποιούσε δωρεές σπέρματος για τουλάχιστον πέντε έως έξι χρόνια, κυρίως μέσω ομάδων στο Facebook.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας χρησιμοποιούσε πολλαπλά ψευδώνυμα, ενώ φέρεται να συναντούσε γυναίκες – πολλές από αυτές ηλικίας 20 έως 30 ετών – σε ξενοδοχεία ή δημόσιους χώρους, προκειμένου να τους παραδώσει σπέρμα. Η Μαίρη ισχυρίζεται επίσης ότι ο σύζυγος της είχε μια «φαντασίωση» σχετικά με τη δωρεά σπέρματος σε «γκόθ γυναίκες» και του άρεσε να είναι πολύ νεότερες από αυτόν, με πολλές λήπτριες να είναι στην ηλικία των 20 και 30 ετών.
Η ίδια υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει αποκτήσει τουλάχιστον 10 παιδιά, ενώ σύμφωνα με τον σύζυγό της ο αριθμός είναι μικρότερος. Η γυναίκα περιγράφει ότι η αποκάλυψη την οδήγησε σε ψυχολογική κατάρρευση, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι και να καταφύγει στην κόρη της στο Χάμσαϊρ, ενώ για ένα διάστημα έμεινε ακόμη και σε ξενώνα αστέγων.
Τελικά επέστρεψε στην κοινή τους κατοικία, αν και – όπως τονίζει – «τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο». Ο σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε τη δραστηριότητά του, ενώ σήμερα συμμετέχει σε πρόγραμμα αντιμετώπισης σεξουαλικού εθισμού. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να τον δει ως σύζυγό της, κάνοντας λόγο για βαθιά προδοσία και αμφισβητώντας τη σχέση τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα