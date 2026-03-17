Drone έκανε «αναγνωριστική» πτήση δύο λεπτών πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ, δείτε βίντεο
Το βίντεο έχει ημερομηνία 16 Μαρτίου, μια ημέρα πριν την επίθεση με drones και ρουκέτες κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών με ένα drone να πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη δημοσίευσε την Τρίτη φιλοϊρανική ομάδα στο Ιράκ.
Στο βίντεο φαίνεται το drone να περνάει ανάμεσα στα κτίρια του οχυρωμένου συγκροτήματος και να περνάει σε απόσταση λίγων μέτρων από μια μεγάλη αμερικανική σημαία.
Όπως σημειώνει το CNN, αν και το βίντεο φέρει ημερομηνία 16 Μαρτίου δεν μπορεί να γίνει επαλήθευση για το πότε ακριβώς γυρίστηκε.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας
Το βίντεο, πάντως, δημοσιεύτηκε λίγες ώρες αφότου το ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται εντός της Πράσινης Ζώνης όπου βρίσκεται η πρεσβεία, χτυπήθηκε μετά από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης.
An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 17, 2026
Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0
🇺🇸🇮🇶 A look at the consequences from the wave of drones that hit the American embassy in Bagdad like wall. A large fire and smoke rising from the embassy. https://t.co/ckAq0KHf4N pic.twitter.com/kmdcsPOhza— THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 17, 2026
