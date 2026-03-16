Τζέι Ντι Βανς: Έχω εμπιστοσύνη στον Τραμπ για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν
Τζέι Ντι Βανς Ντόναλντ Τραμπ Επίθεση στο Ιράν

Τζέι Ντι Βανς: Έχω εμπιστοσύνη στον Τραμπ για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Τζέι Ντι Βανς: Έχω εμπιστοσύνη στον Τραμπ για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι έχει εμπιστοσύνη στον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Βανς εάν έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας επικρίσεις που είχε διατυπώσει στο παρελθόν - προτού αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα - σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο που διατύπωσε το ερώτημα ότι προσπαθεί να προκαλέσει «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και του Τραμπ, ενώ στη συνέχεια ο Βανς είπε πως η διαφορά είναι πως τώρα «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν», τόνισε ο Βανς.
2 ΣΧΟΛΙΑ

