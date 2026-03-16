Γενικό μπλακάουτ στην Κούβα, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα
Σε ενεργειακό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το νησί, δεν έχει παραλάβει πετρέλαιο εδώ και μήνες

Αξιωματούχοι στην Κούβα ανέφεραν τη Δευτέρα ότι έγινε γενική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αριθμεί περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανέφερε στο X ότι σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Το περιστατικό, που δεν είναι το πρώτο φαίνεται όμως να είναι ένα από τα χειρότερα, έρχεται καθώς η ενεργειακή και η οικονομική κρίση επιδεινώνονται.

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει πετρέλαιο εδώ και πάνω από τρεις μήνες και ότι λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Μια μαζική διακοπή ρεύματος πριν από μια εβδομάδα έπληξε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Κούβα έχει αποδώσει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιανουάριο για την επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα που θα πωλούσε ή θα παρείχε πετρέλαιο στο νησί.

