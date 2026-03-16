Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες δύο υπόπτων για την έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ
Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η τοπική αστυνομία, από κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται δύο μαυροφορεμένα άτομα κοντά στο εβραϊκό σχολείο τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή
Η ολλανδική αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες δύο υπόπτων για τη βομβιστική επίθεση σε ένα εβραϊκό σχολείο του Άμστερνταμ, ζητώντας από τους πολίτες να μοιραστούν με τις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία έχουν για τα άτομα αυτά.
Η εισαγγελία του Ρότερνταμ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι πιστεύει πως οι ύποπτοι για άλλη επίθεση, σε μια συναγωγή της πόλης, είχαν «τρομοκρατικούς σκοπούς».
Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν αν οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συνδέονται μεταξύ τους.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 14, 2026
A new terrorist organization called the “Islamic Movement of Companions of the Rights” bombed a Jewish school in Amsterdam this morning an released a video from the attack.
They also bombed synagogues in Liege and Rotterdam on March 9th and March 13th. pic.twitter.com/gYdQ7zweWn
Δύο μαυροφορεμένα άτομα σε σκούτερΣτις εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Άμστερνταμ, από κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται δύο άτομα πάνω σε ένα μηχανάκι, ντυμένα στα μαύρα, κοντά στο εβραϊκό σχολείο που έγινε στόχος τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.
«Εκείνη τη νύχτα, γύρω στις 3.45, δύο ύποπτοι έφτασαν με σκούτερ. Κατέβηκαν από το όχημά τους και τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στον εξωτερικό τοίχο του σχολείου. Κατόπιν επιβιβάστηκαν στο σκούτερ και διέφυγαν», περιέγραψε η αστυνομία.
Amsterdam Police released CCTV footage of two suspects who are being sought in connection to an attack on a Jewish school in the capital on March 13.— Joe Truzman (@JoeTruzman) March 16, 2026
The attack is a part of a string of bombings and arsons in Europe linked to Ashab al-Yamin, a group with apparent ties to Iran. pic.twitter.com/khvyaQ7QII
«Προσπαθούν να εκφοβίσουν την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας και αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενου αντισημιτισμού» στη χώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, στη συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας.
Ανησυχία στις ΑρχέςΑν και δεν τραυματίστηκε κανείς και οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες, οι αρχές ανησυχούν γιατί παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο Βέλγιο και την Ολλανδία τις προηγούμενες ημέρες. Την περασμένη Δευτέρα σημειώθηκε έκρηξη σε συναγωγή της Λιέγης. Ακολούθησε, την Παρασκευή, άλλη έκρηξη έξω από συναγωγή του Ρότερνταμ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματίες.
Τέσσερις νεαροί ηλικίας 17-19 ετών, που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην επίθεση στο Ρότερνταμ, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση για 14 ημέρες.
Στο Βέλγιο, η έρευνα έχει ανατεθεί στην ομοσπονδιακή εισαγγελία, που είναι αρμόδια για υποθέσεις τρομοκρατίας.
