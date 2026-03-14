Ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Η οργάνωση Ashab Al Yamim δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού - Το Ισραήλ καταγγέλλει «κύμα αντισημιτισμού» στην Ολλανδία

Το Ισραήλ καταγγέλλει ένα «κύμα αντισημιτισμού» στην Ολλανδία

Η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωσηανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο που φέρεται να δείχνει την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού.Το περιστατικό έρχεται μετά από παρόμοιο εκρηκτικό χτύπημα έξω από μια συναγωγή στη Ρότερνταμ το οποίο προκάλεσε μικρή πυρκαγιά και ζημιές, ενώ συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι από την ολλανδική αστυνομία.Η συγκεκριμένη εξτρεμιστική ομάδα φαίνεται να συνδέεται με αρκετές αντισημιτικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στην Ολλανδία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατήγγειλε σήμερα πως ένα «κύμα αντισημιτισμού» που μαίνεται στην, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα μπροστά από ένα εβραϊκό σχολείο του Άμστερνταμ.«Στην Ολλανδία, ένα κύμα αντισημιτισμού μαίνεται», αναφέρει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου που ανήρτησε στο Χ.«Πού θα συμβεί η επόμενη επίθεση;», λέει το υπουργείο, εκτιμώντας πως «η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα στη μάχη κατά του αντισημιτισμού».Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίτερα σήμερα, ένα περιστατικό που η δήμαρχος της πόλης περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας».Η έκρηξη που σημειώθηκε στο σχολείο σε μια εύπορη συνοικία στη νότια πλευρά του Άμστερνταμ κατέστρεψε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων και προκάλεσε ζημιές σε έναν εξωτερικό τοίχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα δήλωσε πως οι αρχές λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το περιστατικό και θα αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα. «Πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», είπε η Χαλσέμα.

«Οι εβραίοι πολίτες στο Άμστερνταμ βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με τον αντισημιτισμό. Είναι απαράδεκτο».



Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και εβραϊκά ιδρύματα στην ολλανδική πρωτεύουσα είχαν ήδη αυξηθεί έπειτα από τον εμπρησμό μιας συναγωγής στο κέντρο του Ρότερνταμ την Παρασκευή.