Οι χώρες της Ασίας είναι οι μεγαλύτερες χαμένες από τις διαταραχές στη μεταφορά καυσίμων
Αρκετά κράτη εξετάζουν την αξιοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες της διαταραχής στην αγορά ενέργειας - Ούτε η Κίνα αισθάνεται ασφάλεια

Οι χώρες της Ασίας φαίνεται να υφίστανται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τα προβλήματα στη διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όσες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και διαθέτουν περιορισμένα στρατηγικά αποθέματα.

Η Μιούγιου Σου, ανώτερη αναλύτρια αργού πετρελαίου στην εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι μεγαλύτεροι «χαμένοι» από την κρίση είναι «όλες οι ασιατικές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή, αλλά διαθέτουν σχετικά χαμηλά αποθέματα, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, για παράδειγμα η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ».

Η ίδια εξήγησε ότι αρκετά κράτη εξετάζουν την αξιοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες της διαταραχής στην αγορά ενέργειας.

Δεν θα είναι αρκετό αν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα

Όπως ανέφερε, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία σχεδιάζουν να απελευθερώσουν μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτουν, ωστόσο προειδοποίησε ότι αυτό το μέτρο δεν επαρκεί σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. «Δεν θα είναι αρκετό αν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα», σημείωσε.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και για την Κίνα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικά αποθέματα. Σύμφωνα με την αναλύτρια, το Πεκίνο διατηρεί περίπου 1,3 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου σε χερσαίες αποθήκες.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα αποθέματα, η χώρα θα χρειαστεί εναλλακτικές πηγές για να καλύψει άμεσα ένα ενδεχόμενο κενό στην τροφοδοσία.

«Ακόμη και για την Κίνα – που σήμερα διαθέτει 1,3 δισ. βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ξηρά – χρειάζεται κάποια λύση για να καλύψει άμεσα το κενό, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματικά ένας υποψήφιος που να μπορεί να το κάνει», υπογράμμισε η Σου.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

