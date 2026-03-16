Οι χώρες της Ασίας είναι οι μεγαλύτερες χαμένες από τις διαταραχές στη μεταφορά καυσίμων
Αρκετά κράτη εξετάζουν την αξιοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες της διαταραχής στην αγορά ενέργειας - Ούτε η Κίνα αισθάνεται ασφάλεια
Η Μιούγιου Σου, ανώτερη αναλύτρια αργού πετρελαίου στην εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι μεγαλύτεροι «χαμένοι» από την κρίση είναι «όλες οι ασιατικές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή, αλλά διαθέτουν σχετικά χαμηλά αποθέματα, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, για παράδειγμα η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ».
Η ίδια εξήγησε ότι αρκετά κράτη εξετάζουν την αξιοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες της διαταραχής στην αγορά ενέργειας.
Southeast Asia’s oil shock— Kpler (@Kpler) March 14, 2026
Southeast Asian economies are confronting a sharp energy shock after Middle Eastern crude and product flows through the Strait of Hormuz effectively stopped. With around 1.8 Mbd of crude and roughly 500 kbd of refined products previously moving into… pic.twitter.com/I2p5DqvCwX
Δεν θα είναι αρκετό αν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από έναν μήναΌπως ανέφερε, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία σχεδιάζουν να απελευθερώσουν μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτουν, ωστόσο προειδοποίησε ότι αυτό το μέτρο δεν επαρκεί σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. «Δεν θα είναι αρκετό αν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα», σημείωσε.
Παρόμοια είναι η κατάσταση και για την Κίνα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικά αποθέματα. Σύμφωνα με την αναλύτρια, το Πεκίνο διατηρεί περίπου 1,3 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου σε χερσαίες αποθήκες.
Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα αποθέματα, η χώρα θα χρειαστεί εναλλακτικές πηγές για να καλύψει άμεσα ένα ενδεχόμενο κενό στην τροφοδοσία.
🇨🇳CHINA SAYS IT HAS ENOUGH OIL EVEN AS HORMUZ WAR SHOCKS MARKETS— Coin Bureau (@coinbureau) March 16, 2026
China says its energy supply is “relatively strong” despite the Iran war disrupting oil flows through the Strait of Hormuz.
Analysts say China holds roughly 1–1.2 billion barrels of oil reserves, enough to meet… pic.twitter.com/cWMOnpryAd
«Ακόμη και για την Κίνα – που σήμερα διαθέτει 1,3 δισ. βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ξηρά – χρειάζεται κάποια λύση για να καλύψει άμεσα το κενό, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματικά ένας υποψήφιος που να μπορεί να το κάνει», υπογράμμισε η Σου.
