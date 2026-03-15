Financial Times: Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξετάζουν την επέκταση της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» μέχρι τα Στενά του Ορμούζ
Στην αποστολή συμμετέχουν σήμερα τρία πλοία από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία - Την ίδια ώρα, το Παρίσι εργάζεται με εταίρους του για τη δημιουργία κοινής ναυτικής αποστολής στα Στενά
Το ενδεχόμενο επέκτασης της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» μέχρι τα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που η Γαλλία εργάζεται για τη συγκρότηση διεθνούς αποστολής συνοδείας δεξαμενόπλοιων, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.
Αυτό γράφουν οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο που έχει γνώση των εν εξελίξει διαβουλεύσεων.
Η αποστολή «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν σήμερα τρία πλοία από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.
Η επέκταση της επιχειρησιακής της εμβέλειας μέχρι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν επιχειρεί να κλείσει στο πλαίσιο της κλιμακούμενης περιφερειακής έντασης, θα απαιτούσε νέα εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.
Όπως σημείωσε, μια κοινή ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας «φαίνεται πιο πιθανή» από το ενδεχόμενο μεμονωμένων διμερών πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών κρατών προς το Ιράν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Την ίδια ώρα, η Γαλλία εργάζεται με εταίρους της για τη δημιουργία κοινής ναυτικής αποστολής με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Γάλλος διπλωμάτης δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αρκετές χώρες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης δεξαμενόπλοιων από την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.
«Εργαζόμαστε με έναν αριθμό εταίρων για να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ» δήλωσε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συζητήσει το θέμα τη Δευτέρα με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα -και πριν από την έκκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς συμμάχους να συμβάλουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά- ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η χώρα εργάζεται για τη δημιουργία μιας «καθαρά αμυντικής αποστολής συνοδείας» με στόχο την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.
Τα Στενά του Ορμούζ είναι μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, καθώς μέσω αυτού διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.
