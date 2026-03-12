Έως 3,2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται
Έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Για την υπηρεσία, η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε προκαταρκτικές αξιολογήσεις για τα νοικοκυριά που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η UNHCR επισημαίνει ότι πρόκειται για αρχικά στοιχεία που ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς συνεχίζεται η συλλογή δεδομένων για την πραγματική έκταση του εσωτερικού εκτοπισμού.
Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία προειδοποιεί ότι η ανθρωπιστική κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω.
«Ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, γεγονός που σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση των ανθρωπιστικών αναγκών», αναφέρει η UNHCR.
