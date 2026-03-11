Οπαδός του Τραμπ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λούιβιλ: Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Λούιβιλ Κεντάκι Λιποθυμία Βίντεο

Οπαδός του Τραμπ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λούιβιλ: Δείτε βίντεο

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται αρχικά να κάνει νοήματα ότι δεν αισθάνεται καλά και στη συνέχεια καταρρέει, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ρωτά από μικροφώνου αν υπάρχει γιατρός

Οπαδός του Τραμπ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λούιβιλ: Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λούιβιλ του Κεντάκι διακόπηκε προσωρινά όταν μια γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε πίσω από το βήμα  από το οποίο μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Τραμπ μιλούσε σε εκδήλωση μετά από επίσκεψή του σε εγκατάσταση συσκευασίας στο Χέμπρον, έξω από το Λούιβιλ.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η γυναίκα φάνηκε αρχικά να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία πριν καταρρεύσει. Άτομα που βρίσκονταν κοντά της άρχισαν να φωνάζουν προς τον Τραμπ ότι χρειαζόταν ιατρική βοήθεια.

Ο πρόεδρος αντιλήφθηκε την αναστάτωση στο πλήθος και διέκοψε την ομιλία του για αρκετά λεπτά, ενώ διασώστες και παρευρισκόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Fan COLLAPSES at Trump Rally – Doctor Oz RUSHES TO HELP


Ο Τραμπ γύρισε προς το σημείο όπου εκτυλισσόταν το περιστατικό και ζήτησε από το κοινό να εντοπιστεί γιατρός, λέγοντας: «Υπάρχει κάποιος γιατρός εδώ;».

Καθώς η γυναίκα δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, ο πρόεδρος ζήτησε από το πλήθος να περιμένει, λέγοντας: «Ας πάρουν τον χρόνο τους». Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Τραμπ προσπάθησε να κρατήσει το κοινό απασχολημένο ρωτώντας αν θα έπρεπε να παίξει μουσική.

«Νομίζετε ότι οι άνθρωποι στα παρασκήνια με ακούνε;», είπε στους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια πρότεινε να ακουστεί το κομμάτι «Ave Maria», προσθέτοντας: «Αν με ακούνε».

Κλείσιμο
Λίγη ώρα αργότερα, όταν η γυναίκα κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Τραμπ χειροκρότησε και την ενθάρρυνε. «Φαίνεται υπέροχα!», σχολίασε
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης