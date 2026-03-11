Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Οπαδός του Τραμπ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λούιβιλ: Δείτε βίντεο
Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται αρχικά να κάνει νοήματα ότι δεν αισθάνεται καλά και στη συνέχεια καταρρέει, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ρωτά από μικροφώνου αν υπάρχει γιατρός
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λούιβιλ του Κεντάκι διακόπηκε προσωρινά όταν μια γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε πίσω από το βήμα από το οποίο μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Τραμπ μιλούσε σε εκδήλωση μετά από επίσκεψή του σε εγκατάσταση συσκευασίας στο Χέμπρον, έξω από το Λούιβιλ.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η γυναίκα φάνηκε αρχικά να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία πριν καταρρεύσει. Άτομα που βρίσκονταν κοντά της άρχισαν να φωνάζουν προς τον Τραμπ ότι χρειαζόταν ιατρική βοήθεια.
Ο πρόεδρος αντιλήφθηκε την αναστάτωση στο πλήθος και διέκοψε την ομιλία του για αρκετά λεπτά, ενώ διασώστες και παρευρισκόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.
Ο Τραμπ γύρισε προς το σημείο όπου εκτυλισσόταν το περιστατικό και ζήτησε από το κοινό να εντοπιστεί γιατρός, λέγοντας: «Υπάρχει κάποιος γιατρός εδώ;».
Καθώς η γυναίκα δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, ο πρόεδρος ζήτησε από το πλήθος να περιμένει, λέγοντας: «Ας πάρουν τον χρόνο τους». Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Τραμπ προσπάθησε να κρατήσει το κοινό απασχολημένο ρωτώντας αν θα έπρεπε να παίξει μουσική.
«Νομίζετε ότι οι άνθρωποι στα παρασκήνια με ακούνε;», είπε στους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια πρότεινε να ακουστεί το κομμάτι «Ave Maria», προσθέτοντας: «Αν με ακούνε».
Λίγη ώρα αργότερα, όταν η γυναίκα κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Τραμπ χειροκρότησε και την ενθάρρυνε. «Φαίνεται υπέροχα!», σχολίασε
