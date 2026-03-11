Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα, εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων
ΚΟΣΜΟΣ
Χαβάη

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα, εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων

Πρόκειται για την 43η έκρηξη - Δείτε βίντεο

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα, εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσίασε νέες εκρήξεις, εκτοξεύοντας λάβα που φτάνει μέχρι και 300 μέτρα ύψος. Πρόκειται για την 43η έκρηξη από την έναρξη της τρέχουσας φάσης δραστηριότητάς του τον Δεκέμβριο του 2024.

Πυκνοί καπνοί και σύννεφα τέφρας καλύπτουν το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, ενώ η πτώση ηφαιστειακής στάχτης και πετρωμάτων οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο του Μεγάλου Νησιού για λόγους ασφάλειας.



Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, με το Κιλαουέα να εμφανίζει διακοπτόμενες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης