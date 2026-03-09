Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος

Κατά τη μετάδοση της είδησης για την ανάληψη της ηγεσίας, παρουσιάστηκε ως «janbaz», δηλαδή τραυματίας από εχθρική ενέργεια

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί στη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, κατά τη μετάδοση της είδησης για την ανάληψη της ηγεσίας από τον Χαμενεΐ, οι παρουσιαστές ανέφεραν ότι θεωρείται «janbaz», όρος που χρησιμοποιείται «για άτομα που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό».

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο, ο τραυματισμός σημειώθηκε στον λεγόμενο «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αποκαλείται από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης η τρέχουσα σύγκρουση.

Η κρατική τηλεόραση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες ή τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου και η ανάδειξή του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Sky News δεν είναι σαφές εάν ο τραυματισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρεται σε τραύματα που υπέστη σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς αναλυτής  υποστήριξε ότι οι τραυματισμοί αυτοί θα μπορούσαν να προέρχονται από την περίοδο της θητείας του στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980.
