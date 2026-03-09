Το μήνυμα που στέλνει το Ιράν με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Η δύναμη πίσω από τα ράσα», ενισχύεται η κυριαρχία των σκληροπυρηνικών

Η επιλογή του θεωρείται από πολλούς εξέλιξη με χαρακτηριστικά «δυναστείας» - Για χρόνια κινούνταν μακριά από τα φώτα, αλλά αντιμετωπίζονταν ως μία από τις πιο ισχυρές φιγούρες στο παρασκήνιο της ιρανικής εξουσίας