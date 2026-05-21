Ιράν στον ΟΗΕ: Κατηγορεί το Συμβούλιο Ασφαλείας για σιωπή απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ
Ο Ιρανός απεσταλμένος Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί έκανε λόγο για «απρόκλητη επίθεση» και κατήγγειλε τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης
Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξαπέλυσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατηγορώντας τον διεθνή οργανισμό ότι απέτυχε να αντιδράσει απέναντι στην «απρόκλητη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ» κατά της χώρας του. Παράλληλα, κατήγγειλε τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο».
Ο απεσταλμένος του Ιράν στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.
«Δυστυχώς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση λόγω της παρεμπόδισης ενός μόνιμου μέλους που είναι το ίδιο επιτιθέμενος», δήλωσε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.
Η αναφορά θεωρείται σαφής αιχμή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαθέτουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
«Πρέπει να λογοδοτήσουν ΗΠΑ και Ισραήλ»Ο Ιρανός διπλωμάτης υποστήριξε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ, αλλά και όσοι συνέβαλαν στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, οφείλουν να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, καθώς και όσοι βοήθησαν και διευκόλυναν αυτή την επιθετικότητα, πρέπει να φέρουν πλήρη νομική και διεθνή ευθύνη για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και τις σοβαρές παραβιάσεις», ανέφερε.
Πρόσθεσε επίσης ότι «η ατιμωρησία για τέτοια εγκλήματα όχι μόνο προδίδει τα θύματα, αλλά απειλεί και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».
Οι αιχμές κατά του Ντόναλντ ΤραμπΟ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί επέκρινε και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.
Όπως δήλωσε, το Συμβούλιο Ασφαλείας «δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλό ή αδιάφορο στις επαναλαμβανόμενες και καθημερινές αβάσιμες απειλές που διατυπώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν».
Σύμφωνα με τον Ιρανό απεσταλμένο, η ρητορική του Τραμπ «δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο».
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και την Τεχεράνη, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη συμφωνία αποκλιμάκωσης και επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
