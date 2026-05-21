Δημοσιογράφος έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας σε ζωντανή μετάδοση στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ο δημοσιογράφος Φερνάντο Βάργκας στο Μεξικό ενώ ήταν σε ζωντανή μετάδοση για το κανάλι Activo Deportes.

Ο Βάργκας είχε σταματήσει σε βενζινάδικο προκειμένου να μεταφέρει το ρεπορτάζ του στη αθλητική εκπομπή «Bla, bla, bla deportivo».

Κάποια στιγμή, όμως, ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του δημοσιογράφου και κραδαίνοντας ένα όπλο του ζήτησε χρήματα και ό,τι πολύτιμο είχε μαζί του.

«Το κλειδί, γρήγορα. Κλειδί, τηλέφωνα και πορτοφόλια, γρήγορα», είπε ο ληστής στον Βάργκας ενώ ο παρουσιαστής της εκπομπής Εντ Μαρτίνεθ παρακολουθούσε σοκαρισμένος όσα συνέβαιναν σε ζωντανή μετάδοση.



Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στην πολιτεία Μορέλος, νότια της Πόλης του Μεξικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο ληστής γνώριζε ότι το θύμα του ήταν σε ζωντανή μετάδοση.

«Ευτυχώς, είναι ασφαλής, αλλά πολύ φοβισμένος», έγραψε ο Μαρτίνεζ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Αν κάποιος αναγνωρίσει τον τύπο στο βίντεο, παρακαλούμε βοηθήστε μας και καταγγείλτε τον στις αρχές. Αυτό συνέβη στο Μορέλος».

