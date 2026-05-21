Βρετανία: Ρωσικά μαχητικά έφτασαν σε απόσταση μέτρων από αεροσκάφος της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
Βρετανία: Ρωσικά μαχητικά έφτασαν σε απόσταση μέτρων από αεροσκάφος της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
Το Λονδίνο καταγγέλλει ότι ρωσικά Su-35 και Su-27 πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επικίνδυνες διελεύσεις δίπλα σε άοπλο βρετανικό αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών
Ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και βρετανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF σημειώθηκε τον περασμένο μήνα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας να καταγγέλλει ότι οι ρωσικοί χειρισμοί ήταν «επανειλημμένα και επικίνδυνα» προκλητικοί.
Σύμφωνα με το Λονδίνο, ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 προσέγγισε σε εξαιρετικά μικρή απόσταση το άοπλο αεροσκάφος επιτήρησης Rivet Joint της Βασιλικής Αεροπορίας, ενεργοποιώντας τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους και απενεργοποιώντας τον αυτόματο πιλότο. Παράλληλα, ένα δεύτερο ρωσικό μαχητικό Su-27 πραγματοποίησε έξι διελεύσεις μπροστά από το βρετανικό αεροσκάφος, φτάνοντας σε απόσταση μόλις έξι μέτρων από το ρύγχος του.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας:
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά από τους Ρώσους πιλότους, επαινώντας ταυτόχρονα τον επαγγελματισμό του πληρώματος της RAF κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Το συμβάν αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς Ρώσων πιλότων απέναντι σε άοπλο αεροσκάφος που επιχειρούσε σε διεθνή εναέριο χώρο», δήλωσε ο Χίλι. «Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής κλιμάκωσης».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το περιστατικό «δεν θα αποτρέψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το αεροσκάφος Rivet Joint εκτελούσε προγραμματισμένη διεθνή αποστολή στο πλαίσιο της υποστήριξης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας κάλεσαν τη ρωσική πρεσβεία να καταδικάσει το περιστατικό.
Το πρόσφατο περιστατικό έντασης φέρνει στη μνήμη ένα επεισόδιο του 2022, όταν Ρώσος πιλότος είχε επιτεθεί σε ένα άλλο αεροσκάφους Rivet Joint της RAF, επίσης πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Τότε, ο Ρώσος πιλότος είχε εκτοξεύσει δύο πυραύλους, με τον πρώτο να αστοχεί, αντί να παρουσιάσει βλάβη όπως είχε αρχικά υποστηρίξει η Μόσχα.
Η Ρωσία είχε αποδώσει το περιστατικό σε «τεχνική δυσλειτουργία». Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις ανώτερους δυτικούς αξιωματούχους άμυνας που είχαν μιλήσει στο BBC, ο Ρώσος χειριστής φέρεται να εκτόξευσε τον πύραυλο έπειτα από ασαφή εντολή που έλαβε από επίγειο σταθμό ελέγχου.
Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας συνδέει τα πρόσφατα περιστατικά με την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα στην περιοχή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τις κινήσεις ρωσικών υποβρυχίων κοντά σε κρίσιμες βρετανικές υποθαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Θάλασσα.
Το RC-135W Rivet Joint της RAF επιχειρεί από τη βάση της RAF στο Λίνκολνσαϊρ και χρησιμοποιείται από τη 51η Μοίρα της Βασιλικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την RAF, το αεροσκάφος διαθέτει προηγμένα συστήματα αισθητήρων που μπορούν να «εντοπίζουν και να αναλύουν σήματα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο στρατηγικές και τακτικές πληροφορίες».
Σύμφωνα με το Λονδίνο, ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 προσέγγισε σε εξαιρετικά μικρή απόσταση το άοπλο αεροσκάφος επιτήρησης Rivet Joint της Βασιλικής Αεροπορίας, ενεργοποιώντας τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους και απενεργοποιώντας τον αυτόματο πιλότο. Παράλληλα, ένα δεύτερο ρωσικό μαχητικό Su-27 πραγματοποίησε έξι διελεύσεις μπροστά από το βρετανικό αεροσκάφος, φτάνοντας σε απόσταση μόλις έξι μέτρων από το ρύγχος του.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας:
The UK Ministry of Defense has announced and published footage of an interception last month of a British RC-135W “Rivet Joint” Signals Intelligence Aircraft in international airspace over the Black Sea by a Su-35 and Su-27 with the Russian Air Force. During the interception,… pic.twitter.com/u7FnqlypB9— OSINTdefender (@sentdefender) May 21, 2026
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά από τους Ρώσους πιλότους, επαινώντας ταυτόχρονα τον επαγγελματισμό του πληρώματος της RAF κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Το συμβάν αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς Ρώσων πιλότων απέναντι σε άοπλο αεροσκάφος που επιχειρούσε σε διεθνή εναέριο χώρο», δήλωσε ο Χίλι. «Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής κλιμάκωσης».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το περιστατικό «δεν θα αποτρέψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το αεροσκάφος Rivet Joint εκτελούσε προγραμματισμένη διεθνή αποστολή στο πλαίσιο της υποστήριξης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας κάλεσαν τη ρωσική πρεσβεία να καταδικάσει το περιστατικό.
Το επεισόδιο του 2022
Το πρόσφατο περιστατικό έντασης φέρνει στη μνήμη ένα επεισόδιο του 2022, όταν Ρώσος πιλότος είχε επιτεθεί σε ένα άλλο αεροσκάφους Rivet Joint της RAF, επίσης πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Τότε, ο Ρώσος πιλότος είχε εκτοξεύσει δύο πυραύλους, με τον πρώτο να αστοχεί, αντί να παρουσιάσει βλάβη όπως είχε αρχικά υποστηρίξει η Μόσχα.
Η Ρωσία είχε αποδώσει το περιστατικό σε «τεχνική δυσλειτουργία». Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις ανώτερους δυτικούς αξιωματούχους άμυνας που είχαν μιλήσει στο BBC, ο Ρώσος χειριστής φέρεται να εκτόξευσε τον πύραυλο έπειτα από ασαφή εντολή που έλαβε από επίγειο σταθμό ελέγχου.
Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας συνδέει τα πρόσφατα περιστατικά με την αυξημένη ρωσική δραστηριότητα στην περιοχή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τις κινήσεις ρωσικών υποβρυχίων κοντά σε κρίσιμες βρετανικές υποθαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Θάλασσα.
Το RC-135W Rivet Joint της RAF επιχειρεί από τη βάση της RAF στο Λίνκολνσαϊρ και χρησιμοποιείται από τη 51η Μοίρα της Βασιλικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την RAF, το αεροσκάφος διαθέτει προηγμένα συστήματα αισθητήρων που μπορούν να «εντοπίζουν και να αναλύουν σήματα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο στρατηγικές και τακτικές πληροφορίες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα