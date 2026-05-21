Οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε μετά από δικαστική απόφαση
Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον λόγω της έντονης κριτικής της προς το Ισραήλ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες Τετάρτη στην άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε--ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ--συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης.
Με λακωνική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιείται ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Αλμπανέζε έχουν πλέον αρθεί. Είχε καταχωριστεί σε διεθνή μαύρη λίστα και δεν της επιτρεπόταν να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες και να διεκπεραιώνει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές.
«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον σε ετυμηγορία του την περασμένη εβδομάδα με την οποία έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή των κυρώσεων.
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, Ιταλίδα νομικός 49 ετών, δεν παύει να επικρίνει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους το Ισραήλ αφότου ονομάστηκε ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την κατηγορεί πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
