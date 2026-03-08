Με πολυτελή διαμερίσματα δίπλα στο παλάτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Λονδίνο ο γιος του Χαμενεΐ, αξίζουν 50 εκατ. λίρες και έχουν θέα την πρεσβεία του Ισραήλ





Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ο εκλεκτός για τη διαδοχή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, αλλά ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μοτζάμπα, γνωστός για τη σκληροπυρηνική του στάση, έχει επιλεχθεί για να αναλάβει τη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη της 47χρονης Ισλαμικής Δημοκρατίας.Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα του, η σύζυγός του και μία από τις αδελφές του, ενώ ο ίδιος φέρεται να μην ήταν παρών και, μέχρι στιγμής, έχει επιβιώσει από τον σφοδρό βομβαρδισμό του Ιράν.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως δημοσιεύματα για το ποιος είναι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ καθώς μέχρι τώρα ζούσε στη… σκιά και λίγες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές για τη ζωή του. Δημοσίευμα του Bloomberg αποκάλυψε ότι ο γιος του πρόσφατα αποθανόντος ηγέτη του Ιράν κατέχει δύο πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με θέα την ισραηλινή πρεσβεία, προκαλώντας ανησυχίες για ένα «σοβαρό κενό ασφαλείας». Οι ιδιοκτησίες εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν σε αξία τα 50 εκατομμύρια λίρες.Τα διαμερίσματα βρίσκονται στον έκτο και έβδομο όροφο, συνοδευόμενα από βοηθητικά διαμερίσματα στον ισόγειο χώρο. Απέχουν μόλις λίγα μέτρα από το Παλάτι του Κένσινγκτον, επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, κατέχει τα διαμερίσματα από το 2014.Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Χαμενεΐ κατέχει 11 πολυτελείς κατοικίες στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου, μέσω μιας εταιρείας-βιτρίνα καταχωρημένης στη Νήσο του Μαν. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χαμενεΐ σε όλο τον κόσμο εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Τα κεφάλαια για τις αγορές φέρεται να προήλθαν από το πρόγραμμα παράκαμψης κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου.Η αποκάλυψη ότι ο Χαμενεΐ – ηγετικό μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης– κατέχει διαμερίσματα με θέα την ισραηλινή πρεσβεία, εγείρει φόβους ότι οι ιδιοκτησίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για κατασκοπεία.Αυτή η αποκάλυψη έρχεται μετά τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στο βόρειο Λονδίνο νωρίς το πρωί της Παρασκευής για υποψίες κατασκοπείας υπέρ των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι άνδρες, που είναι Ιρανοί και διπλής υπηκοότητας βρετανο-ιρανοί, υποπτεύονται ότι παρακολουθούσαν εβραϊκούς χώρους και πρόσωπα, όπως συναγωγές και πιθανώς πιστούς.Έξι ακόμη άτομα συνελήφθησαν στο Χάροου, βορειοδυτικά του Λονδίνου, για υπόνοια συνέργειας σε εγκληματική δραστηριότητα, αλλά σύμφωνα με πηγές δεν συνδέονται με κανένα σχέδιο.Ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας δήλωσε ότι τα διαμερίσματα στο Κένσινγκτον, 50 μέτρα κοντά από την ισραηλινή πρεσβεία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και φωτογράφιση του προσωπικού και των επισκεπτών. Η εγγύτητα επιτρέπει την καταγραφή συνομιλιών στους εξωτερικούς κήπους της πρεσβείας και την «παρακολούθηση με λέιζερ των κραδασμών των παραθύρων για την εξαγωγή συνομιλιών από το εσωτερικό».Τα δύο διαμερίσματα κοντά στην πρεσβεία και οι 11 άλλες κατοικίες στο Bishops Avenue του Χάμπστεντ εκτιμώνται συνολικά σε περίπου 200 εκατομμύρια λίρες. Οι περισσότερες φαίνεται να είναι άδειες και εγκαταλελειμμένες.Τα διαμερίσματα ανήκουν στον Άλι Ανσαρί, Ιρανό ολιγάρχη και στενό φίλο της οικογένειας Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Bloomberg. Αγοράστηκαν το 2014 και το 2016 για 16,7 εκατ. λίρες και 19 εκατ. λίρες αντίστοιχα. Ο Ανσαρί είχε προηγουμένως αγοράσει για λογαριασμό του Χαμενεΐ τις 11 ιδιοκτησίες στο Χάμπστεντ το 2013.

Ποιος είναι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις ισχυρότερες αλλά ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν, ενισχυμένη από τους δεσμούς του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).



Γεννημένος το 1969 στη Μασάντ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, μεγάλωσε σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον μαζί με τα έξι αδέλφια του. Τα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκαν από τη δράση του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, εναντίον του Σάχη, που οδήγησε σε επανειλημμένες συλλήψεις από τη μυστική αστυνομία SAVAK.



Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένεια μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου ο Μοτζάμπα φοίτησε στο ελίτ λύκειο Αλάβι, από όπου αποφοίτησε το 1987. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο IRGC και υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ, όπου ανέπτυξε σημαντικές διασυνδέσεις με μελλοντικούς ηγέτες της χώρας.



Σπουδές και πολιτική επιρροή



Το 1989, με την ανάληψη της ανώτατης ηγεσίας από τον πατέρα του, η οικογένεια Χαμενεΐ απέκτησε κεντρικό ρόλο στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Μοτζάμπα σπούδασε ισλαμική θεολογία και νομολογία στην Τεχεράνη και αργότερα στην πόλη Κομ, το κύριο κέντρο σιιτικής θεολογικής εκπαίδευσης.



Παρά το χαμηλό δημόσιο προφίλ του στον κλήρο, η επιρροή του στο πολιτικό σύστημα αυξανόταν σταθερά. Θεωρείται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, στην καταστολή διαδηλώσεων και στον έλεγχο χρηματοοικονομικών πόρων, όπως τραπεζικών λογαριασμών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιρροή του επεκτείνεται σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως η IRIB, ενισχύοντας τη θέση του στο καθεστώς.



Η οικογένεια του και προσωπική ζωή



Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ παντρεύτηκε το 2004 τη Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, κόρη του συντηρητικού πολιτικού Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ.



Σύμφωνα με αναφορές, η σύζυγός του σκοτώθηκε κατά την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ είχαν τρία παιδιά, για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες.



Τεράστια οικονομική επιρροή



Ο Μοτζάμπα τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2019, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο επενδύσεων και ακινήτων, με περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία του εκτείνεται από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία μέχρι πολυτελή ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας άνω των 138 εκατομμυρίων δολαρίων.