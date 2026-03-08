Κόλαση φωτιάς στην Τεχεράνη μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε δεξαμενές πετρελαίου: Δείτε βίντεο
Απόκοσμο το σκηνικό στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς οι φλόγες κάλυψαν τον ουρανό κι έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ  συγκλονιστικές εικόνες στους τους δρόμους της πόλης προκαλούνται από το φλεγόμενο πετρέλαιο που επεκτείνεται σε όλο τους το μήκος

Συγκλονιστικές εικόνες από το χτύπημα του Ισραήλ σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, με τους κατοίκους της ιρανικής πρωτεύουσας να ζουν κυριολεκτικά μια κόλαση επί γης. Με το χτύπημα αυτό, οι ισραηλινές δυνάμεις πέτυχαν καίριο πλήγμα στην αλυσίδα τροφοδοσίας του Ιράν, ενώ σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές υπήρξαν και τέσσερις νεκροί.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα αποτελέσματα της επίθεσης, στην περιοχή του Σαχράν, με τις φλόγες κυριολεκτικά να έχουν καταπιεί τα πάντα και να έχουν κάνει τη νύχτα μέρα.  Σε άλλο βίντεο, φαίνεται μια τεράστια μάζα φωτιάς και καπνού, που θυμίζει σε μικρότερη κλίμακα το λεγόμενο «μανιτάρι» που συνοδεύει πυρηνικές εκρήξεις.

Πλάνα που έχουν τραβηχτεί από αυτοκίνητο που την ώρα εκείνη κινούνταν στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Τεχεράνης, δείχνουν τις φλόγες να φτάνουν κυριολεκτικά εκατοντάδες μέτρα ψηλά, ενώ καταστρέφουν τα πάντα, καθώς διακρίνονται από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.

Πύρινες γλώσσες υψώνονται προς τον ουρανό της Τεχεράνης, ενώ το τοπίο θυμίζει περισσότερο σκηνή από την Κόλαση του Δάντη.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το χτύπημα υπήρξε διαρροή πετρελαίου στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ αναφορές θέλουν μέρος του πετρελαίου να έχει χυθεί και στους υπονόμους της πόλης με αποτέλεσμα οι φλόγες να βρίσκονται αριστερά και δεξιά, σε όλο το μήκος του οδοστρώματος, με τα αμάξια να διέρχονται ανάμεσά τους σε ένα απόκοσμο σκηνικό.

Δείτε βίντεο από το Clash Report:


Σε βίντεο του Al Jazeera, φαίνονται οι φλόγες να επεκτείνονται σε όλο το μήκος των κεντρικών δρόμων της ιρανικής πρωτεύουσας.


Σημειώνεται ότι από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις οι καπνοί που εκλύονται είναι σύμφωνα με τους ειδικούς τοξικοί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και τοξική βροχή. Πολλές ώρες μετά το χτύπημα, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο του απεσταλμένου του CNN, μαύροι καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από το σημείο.


Σημειώνεται ότι η ίδια εγκατάσταση πετρελαίου είχε δεχθεί πλήγμα και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».
