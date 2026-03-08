Κόλαση φωτιάς στην Τεχεράνη μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε δεξαμενές πετρελαίου: Δείτε βίντεο

Απόκοσμο το σκηνικό στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς οι φλόγες κάλυψαν τον ουρανό κι έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ συγκλονιστικές εικόνες στους τους δρόμους της πόλης προκαλούνται από το φλεγόμενο πετρέλαιο που επεκτείνεται σε όλο τους το μήκος