«Οι ΗΠΑ βρίσκονται στα χέρια ανεύθυνων ανθρώπων», λέει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Ντομινίκ ντε Βιλεπέν

«Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως αυτά που κάνουν Τραμπ και Νετανιάχου δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες