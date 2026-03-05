Η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στα κράτη του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις
Η Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει ότι η Ρώμη θα στηρίξει την αεράμυνα της περιοχής, επικαλούμενη την παρουσία χιλιάδων Ιταλών πολιτών και περίπου 2.000 στρατιωτών

Η Ιταλία σχεδιάζει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στα κράτη του Κόλπου στον τομέα της αεράμυνας, μετά τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή, όπως δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5, η Μελόνι ανέφερε ότι η Ρώμη σκοπεύει να κινηθεί σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνα των κρατών του Κόλπου απέναντι στις απειλές που προκύπτουν από τις ιρανικές επιθέσεις.

«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, έτσι και η Ιταλία σκοπεύει να στείλει βοήθεια στα κράτη του Κόλπου, ειδικά στον τομέα της άμυνας και συγκεκριμένα της αεράμυνας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται τόσο με τις σχέσεις της Ιταλίας με τις χώρες της περιοχής όσο και με την παρουσία σημαντικού αριθμού Ιταλών πολιτών και στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή πρόκειται για φιλικές χώρες, αλλά κυρίως επειδή δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί εκεί – άνθρωποι που θέλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
