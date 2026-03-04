Η Ισπανία πήρε το μήνυμα και θα συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ λέει ο Λευκός Οίκος - Διαψεύδει η Μαδρίτη, η θέση μας δεν έχει αλλάξει
Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ότι η χώρα «έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» και τόνισε ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα - Άμεση η απάντηση από τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι οι Ισπανοί «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά» και ότι «συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό».

Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

 Παρά ταύτα, ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, διέψευσε ότι θα υπάρχει συνεργασία. «Η θέση μας για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο υπουργός.

Οι δηλώσεις του Τραμπ

Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» τόνισε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους· είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε.
Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

 «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», ήταν η απάντηση της ισπανικής κυβέρνησης στον Τραμπ .

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υπογράμμισε ότι είναι «μέλος-κλειδί του ΝΑΤΟ» και «μια εξαγωγική δύναμη της ΕΕ», σύμφωνα με την El Pais. «Η Ισπανία τηρεί τις δεσμεύσεις της [...] είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για 195 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, με τις οποίες διατηρούμε μια ιστορική και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να την αναθεωρήσει, θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εστάλη από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Σήμερα Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε μια θέση που αντιβαίνει στις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίποινα άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά και επέμεινε στην αντίθεσή του στην επίθεση στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δημιουργεί τον κίνδυνο «ρώσικης ρουλέτας» με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», επισήμανε.

Οι έπαινοι από το Ιράν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, επαίνεσε την Ισπανία για τη στάση της σχετικά με το Ιράν, όπως και για άλλες χώρες.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι «η υπεύθυνη στάση της Ισπανίας σχετικά με την αντίθεσή της στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στρατιωτική επιθετικότητα της σιωνιστικής-αμερικανικής συμμαχίας εναντίον χωρών, μεταξύ των οποίων το Ιράν, δείχνει ότι η ηθική και οι αφυπνισμένες συνειδήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δύση».

Καταλήγει λέγοντας ότι «επαινώ τους Ισπανούς αξιωματούχους για τη στάση τους».

