Επιμένει ο Σάντσεθ και τα βάζει με τον Τραμπ: «Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμυρίων, δεν πτοούμαστε από απειλές»

Ο Τραμπ απείλησε εχθές με διακοπή εμπορίου, μετά την απόφαση της Μαδρίτης να απαγορεύσει τη χρήση βάσεων στην Ισπανία για επιθέσεις κατά του Ιράν - «Λέμε "όχι" στον πόλεμο» απάντησε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός