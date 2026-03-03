Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές σε μεγάλο πυρηνικό συγκρότημα του Ιράν μετά τα πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ
Στις εικόνες διακρίνεται ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, καθώς και δύο μικρότερες αποθήκες, που φαίνεται να έχουν υποστεί πλήγματα
Δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε η εταιρεία γεωχωρικής ανάλυσης Vantor φέρονται να αποτυπώνουν ζημιές στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ στο Ιράν, έπειτα από αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.
Στις εικόνες διακρίνεται ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, καθώς και δύο μικρότερες αποθήκες, που φαίνεται να έχουν υποστεί πλήγματα. Σύμφωνα με το Institute for Science and International Security, τα συγκεκριμένα σημεία λειτουργούσαν ως σημεία πρόσβασης οχημάτων και προσωπικού προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.
Οι δορυφορικές λήψεις καταγράφουν εμφανείς φθορές στις στέγες και στις δομές των κτιρίων που εντοπίζονται στο νοτιοανατολικό και στο κεντρικό τμήμα του συγκροτήματος, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, υποδηλώνει στοχευμένα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές πρόσβασης.
Οι εικόνες αυτές φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με δήλωση του γενικού διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Rafael Grossi, ο οποίος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» πως πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν έχουν υποστεί ζημιές.
Η Νατάνζ αποτελεί βασικό πυλώνα της πυρηνικής υποδομής του Ιράν και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας. Το συγκρότημα είχε βρεθεί και στο στόχαστρο επιθέσεων τον Ιούνιο του περασμένου έτους.
Οι νέες εικόνες ενδέχεται να εντείνουν τη συζήτηση για την έκταση των ζημιών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και να επηρεάσουν τις διεθνείς αξιολογήσεις για την κατάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
