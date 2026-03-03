Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τραμπ: Μπορούμε να διεξάγουμε πολέμους «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ!!!» έγραψε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Επίθεση στον Μπάιντεν που «χάρισε δωρεάν όπλα δισεκατομμυρίων στον Ζελένσκι»
Στα αποθέματα πολεμικού υλικού αναφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social στην οποία, μεταξύ άλλων, έγραψε «οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν "για πάντα" και με μεγάλη επιτυχία»
Σύμφωνα με την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ «τα αποθέματα πολεμικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεσαίου και ανώτερου μεσαίου επιπέδου, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα» με τον ίδιο να προσθέτει πώς «όπως μου αναφέρθηκε σήμερα, διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστες προμήθειες αυτών των όπλων».
«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις προμήθειες (οι οποίες είναι καλύτερες από τα καλύτερα όπλα άλλων χωρών!)» συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ, μάλιστα, εξαπέλυσε επίθεση και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν με αφορμή, όπως αναφέρει ότι «στο ανώτατο επίπεδο, διαθέτουμε καλές προμήθειες, αλλά δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε να είμαστε».
«Πολλά επιπλέον όπλα υψηλής ποιότητας αποθηκεύονται για εμάς σε απομακρυσμένες χώρες. Ο Sleepy Τζο Μπάιντν ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας, ΔΙΝΩΝΤΑΣ τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας - αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων - και, ενώ έδωσε τόσο πολλά από τα υπερσύγχρονα όπλα (ΔΩΡΕΑΝ!), δεν μπήκε στον κόπο να τα αντικαταστήσει» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Ευτυχώς, ανασυγκρότησα τον στρατό κατά την πρώτη θητεία μου και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ!!! Σας ευχαριστώ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
