Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως χτύπησαν το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαψεύδει το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Οι Ισραηλινοί διαψεύδουν χτύπημα στα γραφεία του Νετανιάχου, όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Πρώτου ΘΕΜΑτος στο Ισραήλ, Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις τους στόχευσαν το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και το αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, με την ισραηλινή πλευρά να αναφέρει ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι «το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος τέθηκαν στο στόχαστρο».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Kheibar, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό των εκτοξεύσεων ή την έκταση των ζημιών.

Οι Ισραηλινοί, από την πλευρά τους, διαψεύδουν χτύπημα στα γραφεία του Νετανιάχου, όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Πρώτου ΘΕΜΑτος στο Ισραήλ, Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης.
