Το χωριό φάντασμα που στήριξε ο βασιλιάς Κάρολος και σαπίζει: Πώς είναι η ζωή στο αποτυχημένο πρότζεκτ των 100 εκατ. ευρώ στην Ουαλία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WalesOnline (@walesonline)

Κατεδάφιση στην επόμενη φάση

Το έργο «πάγωσε»

Ο τοπικός κινηματογραφιστής Jay Curtis, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή, περιέγραψε το σκηνικό ως «χωριό που ξέχασε ο χρόνος», συγκρίνοντάς το με σκηνικό αποκαλυπτικής ταινίας. Ανέφερε μάλιστα ότι αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για κινηματογραφικό σετ, δεδομένης της έντονης κινηματογραφικής δραστηριότητας στην Ουαλία.Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια πρόκειται να κατεδαφιστούν στο πλαίσιο της επόμενης φάσης του έργου.Κάτοικοι του οικισμού δηλώνουν ότι, παρά την ύπαρξη των, η περιοχή όπου ζουν είναι ήσυχη και ευχάριστη, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι από τα δικά τους σπίτια δεν είναι ορατό το εγκαταλελειμμένο τμήμα.Ο οικισμός είχε δεχθεί επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου, όταν ακόμη ήταν, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτηςΤο δημοτικό συμβούλιο Neath Port Talbot επιβεβαίωσε ότι το έργο έχει «παγώσει» τα τελευταία χρόνια, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις αρχές, οιήταν η St Modwen Properties και στη συνέχεια η μητρική της, Blackstone Group, η οποία μετέφερε την ευθύνη του έργου στηΤο συμβούλιο βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλο κτηματομεσιτικό όμιλο με έδρα τογια την αναζωογόνηση του. Έχει ήδη κατατεθεί νέα αίτηση πολεοδομικής έγκρισης, ενώ η Revantage προχώρησε σε διαβούλευση με την τοπική κοινότητα πριν από την υποβολή της.Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, η επαναδιαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προθεσμία να λήγει στις 2 Μαρτίου.Από την πλευρά της, η Brighton STM τονίζει ότι διαθέτεισε έργα ανάπτυξης και εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο παραμένει εγκλωβισμένο στο σύστημα αδειοδοτήσεων για περισσότερα από πέντε χρόνια. Επισημαίνει ότι σχεδόν 300 κατοικίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατοικούνται πλήρως, και ότι η έγκριση της επόμενης φάσης είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και λειτουργική κοινότητα με επαρκείς υπηρεσίες.Η υπόθεση του Coed Darcy αναδεικνύει τις δυσκολίες μεγάλων αστικών αναπλάσεων σε πρώην βιομηχανικές ζώνες, αλλά και το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων σχεδίων και της τελικής υλοποίησής τους.