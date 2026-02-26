Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Το χωριό φάντασμα που στήριξε ο βασιλιάς Κάρολος και σαπίζει: Πώς είναι η ζωή στο αποτυχημένο πρότζεκτ των 100 εκατ. ευρώ στην Ουαλία
Κάτοικοι εκφράζουν απορίες για το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία ήταν τα πρώτα που κατασκευάστηκαν, δεν διατέθηκαν ποτέ στην αγορά
Κάτοικοι που ζουν δίπλα σε ένα φιλόδοξο οικολογικό χωριό στη Νότια Ουαλία, το οποίο είχε τη στήριξη του βασιλιά Καρόλου, κάνουν λόγο για ένα έργο που «ήταν καταδικασμένο να αποτύχει», καθώς πολυτελείς κατοικίες παραμένουν άδειες και σε αποσύνθεση.
Οι κατοικίες ανεγέρθηκαν σε πρώην διυλιστήριο πετρελαίου στο Llandarcy, κοντά στο Neath, στο πλαίσιο σχεδίου μετατροπής βιομηχανικής γης σε νέο οικισμό με την ονομασία Coed Darcy. Ωστόσο, επτά από τα σπίτια – αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα – δεν κατοικήθηκαν ποτέ και σήμερα εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης.
Παρότι τμήματα της ανάπτυξης θυμίζουν πλέον αγροτικό χωριό, η παρουσία των ακατοίκητων κατοικιών έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην περιοχή. Κάτοικοι εκφράζουν απορίες για το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία ήταν τα πρώτα που κατασκευάστηκαν, δεν διατέθηκαν ποτέ στην αγορά, σύμφωνα με την Daily Mail.
Μία γιαγιά και μητέρα δύο παιδιών που διαμένει στον οικισμό ανέφερε ότι δεν κατανοεί γιατί κατασκευάστηκε ομάδα κατοικιών χωρίς να πωληθούν, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν οικογένειες σε λίστα αναμονής για στέγαση. Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για πιθανή μόλυνση του εδάφους λόγω του παλαιού διυλιστηρίου, επισημαίνοντας ότι αν αυτό ισχύει, ενδέχεται και τα υπόλοιπα σπίτια να έχουν ανεγερθεί σε μολυσμένο έδαφος.
Οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί ότι το σχέδιο προέβλεπε 1.800 κατοικίες, σχολείο, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ανοιχτούς χώρους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου 300 σπίτια, ενώ οι υποδομές – σχολείο, καταστήματα και αθλητικό κέντρο – δεν υλοποιήθηκαν.
Η εταιρεία αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα ήταν «πρωτότυπα μοντέλα» που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για επίδειξη και δεν προορίζονταν για κατοίκηση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι έχουν δαπανηθεί σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση, ασφάλεια και προετοιμασία του χώρου, εν αναμονή έγκρισης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Το εγκαταλελειμμένο τμήμα του οικισμού, που περιβάλλεται από φράχτη ύψους περίπου 1,80 μέτρων, έχει προσελκύσει και ανεπιθύμητους επισκέπτες, οι οποίοι επιχειρούν να κινηματογραφήσουν την περιοχή, προκαλώντας ενόχληση στους μόνιμους κατοίκους.
Αντικρουόμενες εκδοχέςΚάποιοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα επτά σπίτια δεν πουλήθηκαν λόγω μόλυνσης του εδάφους. Η Brighton STM, εταιρεία ανάπτυξης και επενδύσεων που κατέχει το οικόπεδο, αρνείται κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Ο τοπικός κινηματογραφιστής Jay Curtis, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή, περιέγραψε το σκηνικό ως «χωριό που ξέχασε ο χρόνος», συγκρίνοντάς το με σκηνικό αποκαλυπτικής ταινίας. Ανέφερε μάλιστα ότι αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για κινηματογραφικό σετ, δεδομένης της έντονης κινηματογραφικής δραστηριότητας στην Ουαλία.
Κατεδάφιση στην επόμενη φάσηΣύμφωνα με πληροφορίες, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια πρόκειται να κατεδαφιστούν στο πλαίσιο της επόμενης φάσης του έργου.
Κάτοικοι του οικισμού δηλώνουν ότι, παρά την ύπαρξη των άδειων κατοικιών, η περιοχή όπου ζουν είναι ήσυχη και ευχάριστη, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι από τα δικά τους σπίτια δεν είναι ορατό το εγκαταλελειμμένο τμήμα.
Ο οικισμός είχε δεχθεί επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου, όταν ακόμη ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης το 2013.
Το έργο «πάγωσε»Το δημοτικό συμβούλιο Neath Port Talbot επιβεβαίωσε ότι το έργο έχει «παγώσει» τα τελευταία χρόνια, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αρχικοί προγραμματιστές ήταν η St Modwen Properties και στη συνέχεια η μητρική της, Blackstone Group, η οποία μετέφερε την ευθύνη του έργου στη θυγατρική Revantage.
Το συμβούλιο βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλο κτηματομεσιτικό όμιλο με έδρα το Μπέρμιγχαμ για την αναζωογόνηση του Coed Darcy. Έχει ήδη κατατεθεί νέα αίτηση πολεοδομικής έγκρισης, ενώ η Revantage προχώρησε σε διαβούλευση με την τοπική κοινότητα πριν από την υποβολή της.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, η επαναδιαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προθεσμία να λήγει στις 2 Μαρτίου.
Από την πλευρά της, η Brighton STM τονίζει ότι διαθέτει ιστορικό 50 ετών σε έργα ανάπτυξης και εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο παραμένει εγκλωβισμένο στο σύστημα αδειοδοτήσεων για περισσότερα από πέντε χρόνια. Επισημαίνει ότι σχεδόν 300 κατοικίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατοικούνται πλήρως, και ότι η έγκριση της επόμενης φάσης είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και λειτουργική κοινότητα με επαρκείς υπηρεσίες.
Η υπόθεση του Coed Darcy αναδεικνύει τις δυσκολίες μεγάλων αστικών αναπλάσεων σε πρώην βιομηχανικές ζώνες, αλλά και το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων σχεδίων και της τελικής υλοποίησής τους.
