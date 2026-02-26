Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Έφοδος των κολομβιανών αρχών σε γιάφκα ανταρτών του ELN με εκρηκτικά ενόψει εκλογών
Οι αρχές μιλούν για σχέδιο «τρομοκρατικών ενεργειών» – Δύο συλλήψεις στην Μπογοτά, ανησυχία για απειλές κατά υποψηφίων
Η Κολομβία καλείται να εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 8 Μαρτίου και νέο πρόεδρο στις 31 Μαΐου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας που προέρχεται από την αριστερά. Η προεκλογική περίοδος διεξάγεται υπό τη σκιά πιέσεων από ένοπλες οργανώσεις και της δολοφονίας, το καλοκαίρι του 2025, του δεξιού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός προεδρικός υποψήφιος.
Κατάσχεση υλικών και δύο συλλήψειςΣύμφωνα με τις αρχές, το κρησφύγετο είχε δυνατότητα κατασκευής σχεδόν 70 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες την ημέρα των εκλογών», κάνοντας λόγο για «σχέδιο» του ELN. Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες με βλήματα όλμων και άλλα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν.
𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐃𝐀: 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐍𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑 𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐐𝐔E 𝐋𝐀 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐂𝐄𝐍— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 25, 2026
En la localidad de Usme, Bogotá, la @PoliciaColombia en articulación @GaulaMilitares @FiscaliaCol con… pic.twitter.com/eogHfUH0zd
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επίλεκτων μονάδων, σε κοινή επιχείρηση του στρατού, της αστυνομίας και της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών, DEA.
«Δεν θα επιτρέψουμε στους εγκληματίες να εκφοβίσουν τη δημοκρατία, ούτε στον φόβο να φιμώσει την ψήφο», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.
#Atención | GAULA Militar neutraliza fábrica clandestina de explosivos del ELN en Bogota (1) pic.twitter.com/niNfc2MVKh— GAULA MILITARES (@GaulaMilitares) February 25, 2026
Ανησυχία για την εκλογική διαδικασίαΟ ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οργάνωση με γκεβαριστική ιδεολογία, έχει ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση του πυρός κατά την εκλογική περίοδο, όπως συνηθίζει να πράττει σε ανάλογες περιστάσεις και στις εορτές του τέλους του έτους.
Comunicado del Comando Central del ELN— DelegaDPaz (@DDPazELN) February 23, 2026
Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma
unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su
actuación en libertad. pic.twitter.com/5TsUqhNRQV
Στις μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις που προκαλούν ανησυχία συγκαταλέγονται επίσης η Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, καθώς και ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.
Ενόψει των εκλογών, η ανεξάρτητη αρχή κατέγραψε 457 απειλές κατά της ζωής πολιτικών ή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ σύμφωνα με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών, υποψήφιοι αντιμετωπίζουν απειλές βίας σε 130 τοποθεσίες, δηλαδή σχεδόν στο ένα τρίτο της επικράτειας.
