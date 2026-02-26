Έφοδος των κολομβιανών αρχών σε γιάφκα ανταρτών του ELN με εκρηκτικά ενόψει εκλογών

Οι αρχές μιλούν για σχέδιο «τρομοκρατικών ενεργειών» – Δύο συλλήψεις στην Μπογοτά, ανησυχία για απειλές κατά υποψηφίων





Η Κολομβία καλείται να εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 8 Μαρτίου και νέο πρόεδρο στις 31 Μαΐου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας που προέρχεται από την αριστερά. Η προεκλογική περίοδος διεξάγεται υπό τη σκιά πιέσεων από ένοπλες οργανώσεις και της δολοφονίας, το καλοκαίρι του 2025, του δεξιού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός προεδρικός υποψήφιος.



Κατάσχεση υλικών και δύο συλλήψεις Σύμφωνα με τις αρχές, το κρησφύγετο είχε δυνατότητα κατασκευής σχεδόν 70 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες την ημέρα των εκλογών», κάνοντας λόγο για «σχέδιο» του ELN. Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες με βλήματα όλμων και άλλα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν.











«Δεν θα επιτρέψουμε στους εγκληματίες να εκφοβίσουν τη δημοκρατία, ούτε στον φόβο να φιμώσει την ψήφο», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.



Κλείσιμο



Ανησυχία για την εκλογική διαδικασία Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οργάνωση με γκεβαριστική ιδεολογία, έχει ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση του πυρός κατά την εκλογική περίοδο, όπως συνηθίζει να πράττει σε ανάλογες περιστάσεις και στις εορτές του τέλους του έτους.







Έφοδο σε κρησφύγετο που αποδίδεται στους αντάρτες του ELN εξαπέλυσαν χθες Τετάρτη οι κολομβιανές αρχές στη νότια Μπογοτά , ανακοινώνοντας την κατάσχεση πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών που, όπως τόνισαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «τρομοκρατικές ενέργειες» ενόψει των φετινών βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.Η Κολομβία καλείται να εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 8 Μαρτίου και νέο πρόεδρο στις 31 Μαΐου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας που προέρχεται από την αριστερά. Η προεκλογική περίοδος διεξάγεται υπό τη σκιά πιέσεων από ένοπλες οργανώσεις και της δολοφονίας, το καλοκαίρι του 2025, του δεξιού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός προεδρικός υποψήφιος.Σύμφωνα με τις αρχές, το κρησφύγετο είχε δυνατότητα κατασκευής σχεδόν 70 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες την ημέρα των εκλογών», κάνοντας λόγο για «σχέδιο» του ELN. Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες με βλήματα όλμων και άλλα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επίλεκτων μονάδων, σε κοινή επιχείρηση του στρατού, της αστυνομίας και της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών, DEA.«Δεν θα επιτρέψουμε στους εγκληματίες να εκφοβίσουν τη δημοκρατία, ούτε στον φόβο να φιμώσει την ψήφο», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οργάνωση με γκεβαριστική ιδεολογία, έχει ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση του πυρός κατά την εκλογική περίοδο, όπως συνηθίζει να πράττει σε ανάλογες περιστάσεις και στις εορτές του τέλους του έτους.

Ωστόσο, το γραφείο της συνηγόρου του λαού —ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων— προειδοποίησε ότι ο ELN συνιστά «απειλή» για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, ιδίως σε επαρχιακές περιοχές όπου η παρουσία του κράτους είναι περιορισμένη.



Στις μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις που προκαλούν ανησυχία συγκαταλέγονται επίσης η Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, καθώς και ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.



Ενόψει των εκλογών, η ανεξάρτητη αρχή κατέγραψε 457 απειλές κατά της ζωής πολιτικών ή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ σύμφωνα με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών, υποψήφιοι αντιμετωπίζουν απειλές βίας σε 130 τοποθεσίες, δηλαδή σχεδόν στο ένα τρίτο της επικράτειας.