Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας με βαριά πνευμονία

Διασωληνωμένος σε μηχανική υποστήριξη ο Ίβιτσα Ντάτσιτς – Δίνει «μάχη για τη ζωή του» δηλώνει ο θεράπων ιατρός

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βελιγραδίου ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος και υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο οποίος εισήχθη αργά το απόγευμα χθες Τετάρτη με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά αμφοτερόπλευρη πνευμονία, προχώρησαν σε διασωλήνωση και ο ασθενής αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κλινικής, μετά την εισαγωγή του Ίβιτσα Ντάτσιτς διαπιστώθηκε «βαριά αμφοτερόπλευρη πνευμονία, διασωληνώθηκε και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη». Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο θεράπων ιατρός, Σπάσογιε Πόπεβιτς, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του». Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή βρίσκεται (...) σε αναπνευστήρα, του χορηγήθηκαν όλα τα φάρμακα που απαιτούνται για τη θεραπεία. Με αυτόν τον αναπνευστήρα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να δράσουν τα φάρμακα και αγωνιζόμαστε για τη ζωή του. Σοβαρή πνευμονία και μάχη για τη ζωή», συνόψισε ο γιατρός Πόπεβιτς.

Επίσκεψη Βούτσιτς στο νοσοκομείο

Αργά το βράδυ την κλινική επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του υπουργού Εσωτερικών.

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς αποτελεί μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές προσωπικότητες στη Σερβία, με πολυετή παρουσία στην πολιτική σκηνή και ηγετικό ρόλο στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ η είδηση της νοσηλείας του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο πολιτικό σύστημα της χώρας.
