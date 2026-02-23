Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη που «θάβεται» κάτω από το χιόνι, δείτε βίντεο
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη που «θάβεται» κάτω από το χιόνι, δείτε βίντεο

Η Νέα Υόρκη αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών

Η Νέα Υόρκη έχει παραλύσει καθώς σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών.

Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει έντονα έως το μεσημέρι, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών. Την ίδια ώρα στο Σέντραλ Παρκ καταγράφηκαν πάνω από 38 εκατοστά χιονιού, ενώ σε περιοχές του Λονγκ Άιλαντ το ύψος ξεπέρασε τα 56 εκατοστά. Στο Ίσλιπ της κομητείας Σάφολκ σημειώθηκε μέγιστο ύψος 56 εκατοστών, με επιπλέον 1–2 ίντσες να αναμένονται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Live: Historic Storm Slams New York - View from Times Square


Τα συνολικά ύψη χιονόπτωσης ξεπέρασαν ήδη εκείνα της μεγάλης χιονοθύελλας του περασμένου μήνα, όταν στο Σέντραλ Παρκ είχαν καταγραφεί πάνω από 28 εκατοστά ενώ εάν το σύνολο ξεπεράσει τα 53 εκατοστά, η καταιγίδα θα συγκαταλέγεται στις πέντε ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην πόλη. Το ιστορικό ρεκόρ παραμένει στα 68.58 εκατοστά από το 2016.

Στο Freehold της κομητείας Monmouth στο Νιου Τζέρσεϊ το ύψος του χιονιού έφτασε τα 61 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).


Η υπηρεσία χαρακτήρισε τις συνθήκες μετακίνησης «σχεδόν αδύνατες», προειδοποιώντας για εξαιρετικά επικίνδυνα ταξίδια λόγω της χαμηλής ορατότητας και των ριπών ανέμου έως 90 χλμ/ώρα.

US Emergency: 'Historic' Snow Storm Slams Into New York| Scary Scenes, Freezing Nightmare| Watch 4k


Η κυβερνήτης της πολιτείας, Kathy Hochul, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις πέντε περιφέρειες της πόλης, το Λονγκ Άιλαντ και επιπλέον κομητείες, ενώ ολόκληρο το Νιου Τζέρσεϊ τέθηκε επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Η απαγόρευση μετακινήσεων τέθηκε σε ισχύ από τις 21:00 της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δρόμους να παραμένουν σχεδόν άδειοι. Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit ανεστάλησαν, ενώ το Long Island Rail Road και το μετρό της πόλης λειτουργούσαν με ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Περισσότερες από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο και άλλες 9.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης να καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα σχολεία της πόλης παρέμειναν κλειστά, με τον δήμαρχο Zohran Mamdani να κάνει λόγο για «την πρώτη παραδοσιακή χιονισμένη ημέρα από το 2019». Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν συνεργεία αποχιονισμού από το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η χιονόπτωση αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας εντός της εβδομάδας ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτεταμένη τήξη του χιονιού.


Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη 




Φωτογραφίες: REUTERS
