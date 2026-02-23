Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη που «θάβεται» κάτω από το χιόνι, δείτε βίντεο
Η Νέα Υόρκη αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών
Η Νέα Υόρκη έχει παραλύσει καθώς σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών.
Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει έντονα έως το μεσημέρι, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών. Την ίδια ώρα στο Σέντραλ Παρκ καταγράφηκαν πάνω από 38 εκατοστά χιονιού, ενώ σε περιοχές του Λονγκ Άιλαντ το ύψος ξεπέρασε τα 56 εκατοστά. Στο Ίσλιπ της κομητείας Σάφολκ σημειώθηκε μέγιστο ύψος 56 εκατοστών, με επιπλέον 1–2 ίντσες να αναμένονται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
Τα συνολικά ύψη χιονόπτωσης ξεπέρασαν ήδη εκείνα της μεγάλης χιονοθύελλας του περασμένου μήνα, όταν στο Σέντραλ Παρκ είχαν καταγραφεί πάνω από 28 εκατοστά ενώ εάν το σύνολο ξεπεράσει τα 53 εκατοστά, η καταιγίδα θα συγκαταλέγεται στις πέντε ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην πόλη. Το ιστορικό ρεκόρ παραμένει στα 68.58 εκατοστά από το 2016.
Στο Freehold της κομητείας Monmouth στο Νιου Τζέρσεϊ το ύψος του χιονιού έφτασε τα 61 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).
Η υπηρεσία χαρακτήρισε τις συνθήκες μετακίνησης «σχεδόν αδύνατες», προειδοποιώντας για εξαιρετικά επικίνδυνα ταξίδια λόγω της χαμηλής ορατότητας και των ριπών ανέμου έως 90 χλμ/ώρα.
Η κυβερνήτης της πολιτείας, Kathy Hochul, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις πέντε περιφέρειες της πόλης, το Λονγκ Άιλαντ και επιπλέον κομητείες, ενώ ολόκληρο το Νιου Τζέρσεϊ τέθηκε επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
26 Inches of snow in Freehold NJ! @ryanhallyall @NWS_MountHolly @MaxVelocityWX pic.twitter.com/cDHf97ts7M— Will M. (@willmwx) February 23, 2026
Η απαγόρευση μετακινήσεων τέθηκε σε ισχύ από τις 21:00 της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δρόμους να παραμένουν σχεδόν άδειοι. Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit ανεστάλησαν, ενώ το Long Island Rail Road και το μετρό της πόλης λειτουργούσαν με ακυρώσεις και καθυστερήσεις.
Περισσότερες από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο και άλλες 9.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης να καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα σχολεία της πόλης παρέμειναν κλειστά, με τον δήμαρχο Zohran Mamdani να κάνει λόγο για «την πρώτη παραδοσιακή χιονισμένη ημέρα από το 2019». Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν συνεργεία αποχιονισμού από το βράδυ της Κυριακής.
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η χιονόπτωση αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας εντός της εβδομάδας ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτεταμένη τήξη του χιονιού.
Φωτογραφίες: REUTERS
Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX— Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη
To those who are saying this isn’t a blizzard...well, this is a blizzard— New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026
🌬️❄️❄️❄️ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3
The New York City Blizzard of 2026 in Central Park pic.twitter.com/zVFb1fM3MM— Bagels & Walks (@BagelsAndWalks) February 23, 2026
