Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη που «θάβεται» κάτω από το χιόνι, δείτε βίντεο



Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη

τέθηκε σε ισχύ από τις 21:00 της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δρόμους να παραμένουν σχεδόν άδειοι. Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit ανεστάλησαν, ενώ το Long Island Rail Road και το μετρό της πόλης λειτουργούσαν με ακυρώσεις και καθυστερήσεις.και άλλες, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης να καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα, με τον δήμαρχο Zohran Mamdani να κάνει λόγο για «την πρώτη παραδοσιακή χιονισμένη ημέρα από το 2019». Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν συνεργεία αποχιονισμού από το βράδυ της Κυριακής.Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η χιονόπτωση αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας εντός της εβδομάδας ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτεταμένη τήξη του χιονιού.Φωτογραφίες: REUTERS