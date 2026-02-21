Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν στις συριακές αρχές το αεροδρόμιο του Καμισλί

To αεροδρόμιο χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική βάση της Ρωσίας από τον Νοέμβριο του 2019 και σταμάτησε τη λειτουργία του μετά την ανατροπή του Άσαντ όταν η Μόσχα απέσυρε τις δυνάμεις της