«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές

Να ελέγξουν τους ιδιοκτήτες

Ο 45χρονος κάτοικος του Μπρονξ, Τζέισαν, συμπλήρωσε: «Ειλικρινά, δεν ήταν τόσο ακραίο μέχρι να πέσει το χιόνι. Νομίζω ότι όταν κάνει κρύο ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του — θέλουν απλώς να τελειώνουν. Κανείς δεν προσπαθεί να σκάψει λίγο το χιόνι για να καθαρίσει».Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι έντονη, με ακόμη και προοδευτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να επικρίνουν δημοσίως τους ιδιοκτήτες σκύλων, τονίζοντας ότι τα περιττώματα είναι απλώς πιο ορατά πάνω στο χιόνι.«Μαζέψτε τα γ… σκ… του σκύλου σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο δημοτικός σύμβουλος του Μπρούκλιν, Τσι Οσέ.Η δημοτική σύμβουλος Σαχάνα Χανίφ πρόσθεσε επίσης σε ανάρτηση: «Σε αντίθεση με την κοπριά, τα περιττώματα σκύλων αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μεταδίδουν βακτήρια, ρυπαίνουν τους δρόμους και τα ύδατά μας και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες — ειδικά για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Το να μην τα μαζεύει κανείς δεν είναι απλώς αηδιαστικό. Θέτει όλους μας σε κίνδυνο».Το Τμήμα Καθαριότητας της πόλης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν έχει επιβάλει καμία παράβαση από τις 25 Ιανουαρίου, καθώς οι πόροι του επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση του χιονιού κατά τη διάρκεια της επίμονης εβδομαδιαίας παγωνιάς.Ωστόσο, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα — με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 10 βαθμούς Κελσίου — οι αναφορές συνεχίζονται, με σχεδόν 70 νέες κλήσεις στο 311 να καταγράφονται μόνο την Τρίτη.Εκπρόσωπος του Τμήματος Καθαριότητας σημείωσε ότι η εφαρμογή του νόμου «Pooper Scooper» είναι δύσκολη ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, καθώς οι ελεγκτές πρέπει να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες τη στιγμή που εγκαταλείπουν τα περιττώματα. Μόλις δύο κλήσεις επιβλήθηκαν το 2025.«Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές ειδικές περιπολίες σε περιοχές με υψηλό αριθμό αιτημάτων 311 για περιττώματα σκύλων, και σχεδόν δεν προέκυψαν κλήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι πιθανότητες κάποιος να μην μαζέψει τα περιττώματα ενώ τον παρακολουθεί ελεγκτής είναι εξαιρετικά μικρές. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αφήνουν τα σωρούς μόνο όταν γνωρίζουν ότι κανείς δεν τους παρακολουθεί».