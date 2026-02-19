«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Σκύλοι Ακαθαρσίες ΗΠΑ Καταγγελίες

«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές

Ρεκόρ καταγγελιών στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις 25 Ιανουαρίου καθώς λόγω των πολικών θερμοκρασιών οι ιδιοκτήτες των σκύλων δεν σταματούν να μαζέψουν τα περιττώματα των κατοικιδίων τους

«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές
14 ΣΧΟΛΙΑ
Καθώς τα χιόνια λιώνουν στη Νέα Υόρκη μετά τις έντονες χιονοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, αποκαλύπτεται ένα αηδιαστικό θέαμα, καθώς οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά καλυμμένοι από ακαθαρσίες σκύλων.

Όπως αναφέρει η New York Post, σημαντική αύξηση καταγγελιών για περιττώματα σκύλων καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, μετά τη χιονοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου, με κατοίκους του Μπρονξ και άλλων περιοχών να κάνουν λόγο για «αδιάβατα» πεζοδρόμια και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ένα βρώμικο πεζοδρόμιο, τόσο καλυμμένο από περιττώματα ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς, έχει μετατραπεί σε σύμβολο της χειμερινής κρίσης που αντιμετωπίζει η Νέα Υόρκη με τα περιττώματα σκύλων, καθώς οι σχετικές καταγγελίες καταγράφουν ιστορικό υψηλό.


Δεν μαζεύουν οι ιδιοκτήτες τα κόπρανα των σκύλων τους

Βίντεο που απεικονίζει ένα αηδιαστικό τμήμα της λεωφόρου Bruckner, στην περιοχή Mott Haven του Μπρονξ, έγινε viral τη Δευτέρα, καθώς ιδιοκτήτες κατοικίδιων συνεχίζουν να αφήνουν τα ζώα τους να αφοδεύουν χωρίς να καθαρίζουν, φαινομενικά ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι τις εβδομάδες μετά την αρκτική παγωνιά και τη σφοδρή καταιγίδα σωρεύτηκαν τεράστιοι όγκοι χιονιού και στις πέντε συνοικίες της πόλης.

«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές


Κλείσιμο
«Είναι φρικτό. Είναι σαν να υπάρχει σκουπίδια και κόπρανα παντού», δήλωσε στην New York Post μια κάτοικος, ενώ περπατούσε κοντά στο σημείο όπου η δυσοσμία είναι έντονη. «Δεν είναι δίκαιο, γιατί όλοι πατάνε τα περιττώματα, αφού κανείς δεν τα μαζεύει».

Οι κάτοικοι εκφράζουν οργή για όσους μετατρέπουν τα πεζοδρόμια της πόλης σε «μονοπάτια αποχέτευσης».

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τη χιονοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου έως και την Τρίτη καταγράφηκαν 643 κλήσεις στην γραμμή 311 του δήμου, που αφορά σε καταγγελίες για περιττώματα σκύλων, αύξηση σχεδόν 94% σε σύγκριση με τις 332 καταγγελίες της ίδιας περιόδου το 2025 και άνοδος 160% σε σχέση με μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

«Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω δει ποτέ», ανέφερε ο 31χρονος ιδιοκτήτης σκύλου Ράιαν Φ., αποδίδοντας την αύξηση των περιττωμάτων στο Mott Haven σε κύμα νέων οικιστικών αναπτύξεων, που φέρεται να έφεραν περισσότερους ιδιοκτήτες σκύλων στην περιοχή.


Ο 45χρονος κάτοικος του Μπρονξ, Τζέισαν, συμπλήρωσε: «Ειλικρινά, δεν ήταν τόσο ακραίο μέχρι να πέσει το χιόνι. Νομίζω ότι όταν κάνει κρύο ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του — θέλουν απλώς να τελειώνουν. Κανείς δεν προσπαθεί να σκάψει λίγο το χιόνι για να καθαρίσει».

Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι έντονη, με ακόμη και προοδευτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να επικρίνουν δημοσίως τους ιδιοκτήτες σκύλων, τονίζοντας ότι τα περιττώματα είναι απλώς πιο ορατά πάνω στο χιόνι.

«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»

«Μαζέψτε τα γ… σκ… του σκύλου σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο δημοτικός σύμβουλος του Μπρούκλιν, Τσι Οσέ.

Η δημοτική σύμβουλος Σαχάνα Χανίφ πρόσθεσε επίσης σε ανάρτηση: «Σε αντίθεση με την κοπριά, τα περιττώματα σκύλων αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μεταδίδουν βακτήρια, ρυπαίνουν τους δρόμους και τα ύδατά μας και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες — ειδικά για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Το να μην τα μαζεύει κανείς δεν είναι απλώς αηδιαστικό. Θέτει όλους μας σε κίνδυνο».


Το Τμήμα Καθαριότητας της πόλης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν έχει επιβάλει καμία παράβαση από τις 25 Ιανουαρίου, καθώς οι πόροι του επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση του χιονιού κατά τη διάρκεια της επίμονης εβδομαδιαίας παγωνιάς.

Ωστόσο, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα — με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 10 βαθμούς Κελσίου — οι αναφορές συνεχίζονται, με σχεδόν 70 νέες κλήσεις στο 311 να καταγράφονται μόνο την Τρίτη.

Να ελέγξουν τους ιδιοκτήτες

Εκπρόσωπος του Τμήματος Καθαριότητας σημείωσε ότι η εφαρμογή του νόμου «Pooper Scooper» είναι δύσκολη ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, καθώς οι ελεγκτές πρέπει να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες τη στιγμή που εγκαταλείπουν τα περιττώματα. Μόλις δύο κλήσεις επιβλήθηκαν το 2025.

«Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές ειδικές περιπολίες σε περιοχές με υψηλό αριθμό αιτημάτων 311 για περιττώματα σκύλων, και σχεδόν δεν προέκυψαν κλήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι πιθανότητες κάποιος να μην μαζέψει τα περιττώματα ενώ τον παρακολουθεί ελεγκτής είναι εξαιρετικά μικρές. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αφήνουν τα σωρούς μόνο όταν γνωρίζουν ότι κανείς δεν τους παρακολουθεί».
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης