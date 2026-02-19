«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»: Αποκρουστικό θέαμα στη Νέα Υόρκη, ακαθαρσίες έχουν καλύψει πεζοδρόμια σε πολλές περιοχές

Καθώς τα χιόνια λιώνουν στη Νέα Υόρκη μετά τις έντονες χιονοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, αποκαλύπτεται ένα αηδιαστικό θέαμα, καθώς οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά καλυμμένοι από ακαθαρσίεςσκύλων.
Όπως αναφέρει η New York Post, σημαντική αύξηση καταγγελιών για περιττώματα σκύλων καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, μετά τη χιονοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου, με κατοίκους του Μπρονξ και άλλων περιοχών να κάνουν λόγο για «αδιάβατα» πεζοδρόμια και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
WTH The Big Apple has gone from winter wonderland to poop-filled purgatory in the weeks since last month’s one-foot blanketing of snow — forcing New Yorkers to tip-toe through nasty minefields of unscooped dog doo left behind by owners who carelessly fail to pick up after their… pic.twitter.com/VVJmGBtbts
Ένα βρώμικο πεζοδρόμιο, τόσο καλυμμένο από περιττώματα ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς, έχει μετατραπεί σε σύμβολο της χειμερινής κρίσης που αντιμετωπίζει η Νέα Υόρκη με τα περιττώματα σκύλων, καθώς οι σχετικές καταγγελίες καταγράφουν ιστορικό υψηλό.
Δεν μαζεύουν οι ιδιοκτήτες τα κόπρανα των σκύλων τους
Βίντεο που απεικονίζει ένα αηδιαστικό τμήμα της λεωφόρου Bruckner, στην περιοχή Mott Haven του Μπρονξ, έγινε viral τη Δευτέρα, καθώς ιδιοκτήτες κατοικίδιων συνεχίζουν να αφήνουν τα ζώα τους να αφοδεύουν χωρίς να καθαρίζουν, φαινομενικά ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι τις εβδομάδες μετά την αρκτική παγωνιά και τη σφοδρή καταιγίδα σωρεύτηκαν τεράστιοι όγκοι χιονιού και στις πέντε συνοικίες της πόλης.
«Είναι φρικτό. Είναι σαν να υπάρχει σκουπίδια και κόπρανα παντού», δήλωσε στην New York Post μια κάτοικος, ενώ περπατούσε κοντά στο σημείο όπου η δυσοσμία είναι έντονη. «Δεν είναι δίκαιο, γιατί όλοι πατάνε τα περιττώματα, αφού κανείς δεν τα μαζεύει».
Οι κάτοικοι εκφράζουν οργή για όσους μετατρέπουν τα πεζοδρόμια της πόλης σε «μονοπάτια αποχέτευσης».
Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι καταγγελίες
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τη χιονοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου έως και την Τρίτη καταγράφηκαν 643 κλήσεις στην γραμμή 311 του δήμου, που αφορά σε καταγγελίες για περιττώματα σκύλων, αύξηση σχεδόν 94% σε σύγκριση με τις 332 καταγγελίες της ίδιας περιόδου το 2025 και άνοδος 160% σε σχέση με μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.
«Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω δει ποτέ», ανέφερε ο 31χρονος ιδιοκτήτης σκύλου Ράιαν Φ., αποδίδοντας την αύξηση των περιττωμάτων στο Mott Haven σε κύμα νέων οικιστικών αναπτύξεων, που φέρεται να έφεραν περισσότερους ιδιοκτήτες σκύλων στην περιοχή.
Ο 45χρονος κάτοικος του Μπρονξ, Τζέισαν, συμπλήρωσε: «Ειλικρινά, δεν ήταν τόσο ακραίο μέχρι να πέσει το χιόνι. Νομίζω ότι όταν κάνει κρύο ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του — θέλουν απλώς να τελειώνουν. Κανείς δεν προσπαθεί να σκάψει λίγο το χιόνι για να καθαρίσει».
Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι έντονη, με ακόμη και προοδευτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να επικρίνουν δημοσίως τους ιδιοκτήτες σκύλων, τονίζοντας ότι τα περιττώματα είναι απλώς πιο ορατά πάνω στο χιόνι.
«Μαζέψτε τα σκ... του σκύλου σας»
«Μαζέψτε τα γ… σκ… του σκύλου σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο δημοτικός σύμβουλος του Μπρούκλιν, Τσι Οσέ.
Η δημοτική σύμβουλος Σαχάνα Χανίφ πρόσθεσε επίσης σε ανάρτηση: «Σε αντίθεση με την κοπριά, τα περιττώματα σκύλων αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μεταδίδουν βακτήρια, ρυπαίνουν τους δρόμους και τα ύδατά μας και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες — ειδικά για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Το να μην τα μαζεύει κανείς δεν είναι απλώς αηδιαστικό. Θέτει όλους μας σε κίνδυνο».
Breaking the Pooper Scooper law! 💩
After a big snowstorm, New York City has seen a spike in complaints about dog poop left on sidewalks, with hundreds of 311 reports filed in just a few weeks. As the snow melted, piles of waste that owners didn’t pick up became visible,… pic.twitter.com/NrlwB57tBA
Το Τμήμα Καθαριότητας της πόλης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν έχει επιβάλει καμία παράβαση από τις 25 Ιανουαρίου, καθώς οι πόροι του επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση του χιονιού κατά τη διάρκεια της επίμονης εβδομαδιαίας παγωνιάς.
Ωστόσο, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα — με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 10 βαθμούς Κελσίου — οι αναφορές συνεχίζονται, με σχεδόν 70 νέες κλήσεις στο 311 να καταγράφονται μόνο την Τρίτη.
Να ελέγξουν τους ιδιοκτήτες
Εκπρόσωπος του Τμήματος Καθαριότητας σημείωσε ότι η εφαρμογή του νόμου «Pooper Scooper» είναι δύσκολη ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, καθώς οι ελεγκτές πρέπει να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες τη στιγμή που εγκαταλείπουν τα περιττώματα. Μόλις δύο κλήσεις επιβλήθηκαν το 2025.
«Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές ειδικές περιπολίες σε περιοχές με υψηλό αριθμό αιτημάτων 311 για περιττώματα σκύλων, και σχεδόν δεν προέκυψαν κλήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι πιθανότητες κάποιος να μην μαζέψει τα περιττώματα ενώ τον παρακολουθεί ελεγκτής είναι εξαιρετικά μικρές. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αφήνουν τα σωρούς μόνο όταν γνωρίζουν ότι κανείς δεν τους παρακολουθεί».
