Συμφωνία Τουρκίας - Shell για έρευνες υδρογονανθράκων στη βουλγαρική ΑΟΖ

Συμφωνία συνεργασίας για δραστηριότητες έρευνας και εξερεύνησης στο πεδίο Khan Tervel, εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Βουλγαρίας, υπέγραψαν η Turkish Petroleum Corporation (TPAO) και η Shell, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της τουρκικής κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων.Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, βάσει της συμφωνίας η TPAO θα συμμετάσχει στις εργασίες που πραγματοποιούνται στη βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η συνεργασία αφορά ειδικότερα την άδεια έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου για το Block 1-26 Khan Tervel Field, όπου operator είναι η Shell και πλέον η TPAO καθίσταται εταίρος στο project.Η υπογραφή έγινε σε τελετή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμφωνία να συνυπογράφεται από τον γενικό διευθυντή της TPAO, Τζεμ Ερντέμ, και τον ανώτερο αντιπρόεδρο της Shell, Γιούτζιν Οκπέρε. Στην τελετή παρέστη και ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.Στις δηλώσεις που αποδόθηκαν στον κ. Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται κοντά στο κοίτασμα φυσικού αερίου Sakarya και ανέφερε: «Με βάση τη συνεργασία που ξεκινήσαμε με τη Shell το 2024, υπογράψαμε τώρα μια συμφωνία συνεργασίας σε ένα συγκεκριμένο block, το πεδίο Khan Tervel στη βουλγαρική ΑΟΖ. Θα έχουμε άδεια πέντε ετών στη βουλγαρική ΑΟΖ».Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η περιοχή καλύπτει περισσότερα από 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, επισημαίνοντας: «Σε αυτή την περιοχή, εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ και θαλάσσιας δικαιοδοσίας, θα πραγματοποιήσουμε σεισμικές εργασίες σε συνεργασία με τη Shell και στη συνέχεια, ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, θα ανορύξουμε εδώ μια ερευνητική γεώτρηση, αποκτώντας άδεια για περίπου πέντε χρόνια».