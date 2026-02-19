Κίνα: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους σε λίγη ώρα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Social Media φίλτρο Κϊνα

Κίνα: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους σε λίγη ώρα, δείτε βίντεο

«Πρέπει να συλληφθεί και να φυλακιστεί για ψευδή διαφήμιση» έγραφαν στην streamer από την Κίνα

Κίνα: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους σε λίγη ώρα, δείτε βίντεο
83 ΣΧΟΛΙΑ
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνώνυμα με μη ρεαλιστικά πρότυπα. Μια content creator από την Κίνα προκάλεσε αναταραχή στους ακολούθους της μετά από ένα live stream που πήγε στραβά, όταν το φίλτρο ομορφιάς απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, αποκαλύπτοντας την φυσική της εμφάνιση.

Μετά από το σφάλμα του φίλτρου, η streamer είδε μια πτώση ρεκόρ στον αριθμό των ακολούθων της και σύμφωνα με αναφορές, έχασε περίπου 140.000 ακόλουθους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η streamer μιλούσε με τους ακόλουθους της και έπαιζε μουσική όταν το φίλτρο ξαφνικά εξαφανίστηκε, αποκαλύπτοντας την πραγματική της εμφάνιση στην οθόνη.

Το βίντεο έγινε viral, προκαλώντας μια σειρά αντιδράσεων. «Είναι όμορφη και χωρίς φίλτρο. Γιατί χρησιμοποίησε φίλτρο;», έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Δεν είναι δυνατόν, αυτή είναι η γειτόνισσά μου! Είναι πανέμορφη, αλλά μην ξεγελιέστε, το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ είναι εντελώς δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Σας το λέω, έχω δει το πρόσωπό της το πρωί, πιστέψτε με», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

Κλείσιμο
«Πρέπει να συλληφθεί και να φυλακιστεί για ψευδή διαφήμιση», αντέδρασε ένας τρίτος χρήστης. «Μια κοινωνία που μαστίζεται από τον καρκίνο της εξωτερικής ομορφιάς. Τι άλλο να περιμένεις;», πρόσθεσε ένας τέταρτος χρήστης.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε γίνει στη Κίνα και πριν μερικά το 2019 όταν και τότε «κόλλησε» ένα φίλτρο ομορφιάς και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο μιας streamer.

Δείτε:
83 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης