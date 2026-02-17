Αρχαίο κόκαλο που ανακαλύφθηκε στην Ισπανία ίσως αποδεικνύει το θρυλικό πέρασμα των ελεφάντων του Αννίβα από τις Άλπεις

Κατά τη διάρκεια του Β' Καρχηδονιακού Πολέμου ο Αννίβας ξεκίνησε την εκστρατεία του από την Καρχηδόνα, πέρασε από Ισπανία και Γαλλία και εκτιμάται ότι μαζί με τον στρατό του και 37 πολεμικούς ελέφαντες διέσχισε τις Άλπεις το 218 π.Χ. για να φτάσει στην Ιταλία





Σύμφωνα με το BBC, στα σχέδια του πολέμου του Αννίβα εναντίον των Ρωμαίων αποτυπώνονταν πληροφορίες για τη χρήση αυτών των μεγάλων ζώων στη μάχη, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο απτό αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες θεωρίες.



#A single elephant #Bone discovered in Córdoba, Spain, offers the first direct physical evidence of war elephants in Western Europe during the Punic Wars, aligning with historical accounts. https://t.co/5Yl49NVTaX https://t.co/A9jwHt3FsA — Phys.org (@physorg_com) February 11, 2026 «Πέρα από το ελεφαντόδοντο, η Προκαταρκτική ανάλυση ενός οστού καρπού από καρχηδονιακό περιβάλλον στον αρχαιολογικό χώρο της Colina de los Quemados (Κόρδοβα, Ισπανία)».



Ο Αννίβας επιχείρησε να διασχίσει τις Άλπεις με 37 ελέφαντες και μόνο ένας επιβίωσε Ο Αννίβας θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους στρατηγούς των αρχαίων χρόνων. Ήθελε τον απόλυτο έλεγχο στη Μεσόγειο, ενώ ως απώτερο του σκοπό είχε να κατακτήσει τη Ρώμη.



Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στις Άλπεις πέθαναν όλοι οι ελέφαντες, εκτός από έναν, τον Σύρο, που ήταν ο μεγαλύτερος από τους 37 και ο προσωπικός ελέφαντας του Αννίβα.



Ωστόσο, τα λείψανα που βρέθηκαν στην Ισπανία είναι πιθανό να προέρχονται από ένα ζώο, που πέθανε πριν φτάσει στις Άλπεις.



Το οστό του ελέφαντα χρονολογείται από την εποχή του Β' Καρχηδονιακού Πολέμου Με τη βοήθεια τεχνικών με άνθρακα κατάφεραν να υπολογίσουν την ηλικία του οστού, που είχε σχήμα κύβου 10 εκατοστών και, πράγματι, αποδείχθηκε ότι προέρχεται από την εποχή του Β' Καρχηδονιακού Πολέμου (218-201 π.Χ.).



Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των οστών ελεφάντων και μαμούθ προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποιο ζώο ανήκαν.



Εκτός από τα κόκαλα εντοπίστηκαν όπλα, νομίσματα και κεραμικά κατά τη διάρκεια των ανασκαφών το 2020, γεγονός που αποδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι επρόκειτο για πεδίο μάχης.



Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες «ως μη ενδημικά είδη και τα μεγαλύτερα ζώα που ζουν στη στεριά, αυτά τα εισαγόμενα θηρία θα απαιτούσαν μεταφορά μέσω πλοίου».



Υποστηρίζουν ότι είναι απίθανο να μεταφέρθηκαν νεκρά ζώα, ενώ τα οστά δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, άρα δεν θα ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά ή σε χειροτεχνίες.



Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί το είδος του ελέφαντα από το οποίο προέρχεται το κόκαλο.



«Αν και [το κόκαλο] δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει ένα από τα μυθικά δείγματα, που ο Αννίβας μετέφερε στις Άλπεις, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελεί το πρώτο γνωστό λείψανο – τόσο περιζήτητο από τους Ευρωπαίους μελετητές της Νέας Εποχής – των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν στους Καρχηδονιακούς-Ρωμαϊκούς πολέμους για τον έλεγχο της Μεσογείου», καταλήγουν οι επιστήμονες στην έρευνά τους.