Στη Γενεύη ο Αραγτσί, θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής της εποπτικής αρχής πυρηνικής ενέργειας: Στο τραπέζι τα 440 κιλά ουρανίου
Στη Γενεύη ο Αραγτσί, θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής της εποπτικής αρχής πυρηνικής ενέργειας: Στο τραπέζι τα 440 κιλά ουρανίου
Αύριο οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα - Καμία συζήτηση υπό καθεστώς απειλής, τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι θα συναντηθεί τη Δευτέρα, στη Γενεύη, με τον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο Ομάν, τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της πολυετούς διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία –μεταξύ των οποίων και δεύτερο αεροπλανοφόρο– αναπτύσσονται στην περιοχή.
«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας. Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι είναι η υποταγή υπό απειλές», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, συνοδευόμενος από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες «για εις βάθος τεχνικές συζητήσεις».
Η IAEA ζητά εδώ και μήνες από το Ιράν να διευκρινίσει τι απέγινε το απόθεμα των 440 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, μετά τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, και να επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών βασικών εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν: της Νατάνζ, του Φορντό και του Ισφαχάν.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί έφθασε στη Γενεύη ενόψει του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία.
Αύριο οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον
Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι «έμμεσες» συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, θα πραγματοποιηθούν αύριο, αν και η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν επιδιώξει να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και η στήριξη περιφερειακών συμμάχων.
Σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί να περιβάλλει την τύχη του αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, το οποίο είχε καταγραφεί τελευταία φορά από επιθεωρητές της πυρηνικής εποπτικής αρχής τον Ιούνιο.
«Ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στη Γενεύη επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε το κρατικό δίκτυο IRIB στο κανάλι του στο Telegram.
Η Ουάσιγκτον έχει αποστείλει τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επιβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος.
Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο Ομάν, τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της πολυετούς διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία –μεταξύ των οποίων και δεύτερο αεροπλανοφόρο– αναπτύσσονται στην περιοχή.
«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας. Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι είναι η υποταγή υπό απειλές», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Joined by nuclear experts, I will meet @rafaelmgrossi on Mon for deep technical discussion. Also meeting @badralbusaidi ahead of diplomacy with U.S. on Tues.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 16, 2026
I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.
What is not on the table: submission before threats
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, συνοδευόμενος από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες «για εις βάθος τεχνικές συζητήσεις».
Η IAEA ζητά εδώ και μήνες από το Ιράν να διευκρινίσει τι απέγινε το απόθεμα των 440 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, μετά τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, και να επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών βασικών εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν: της Νατάνζ, του Φορντό και του Ισφαχάν.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί έφθασε στη Γενεύη ενόψει του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία.
Αύριο οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον
Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι «έμμεσες» συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, θα πραγματοποιηθούν αύριο, αν και η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν επιδιώξει να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και η στήριξη περιφερειακών συμμάχων.
Σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί να περιβάλλει την τύχη του αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, το οποίο είχε καταγραφεί τελευταία φορά από επιθεωρητές της πυρηνικής εποπτικής αρχής τον Ιούνιο.
«Ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στη Γενεύη επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε το κρατικό δίκτυο IRIB στο κανάλι του στο Telegram.
Η Ουάσιγκτον έχει αποστείλει τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επιβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα