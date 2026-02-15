Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κάλλας στο Μόναχο: Άμυνα, γειτονιά και σχέσεις σε όλο τον κόσμο, οι προτεραιότητες της Ευρώπης σήμερα
«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία» είπε η Κάλλας για ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
H Κάγια Κάλλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει την αίσθηση πως οι χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία μία ακριβή ημερομηνία για την ένταξή της. Παράλληλα, έθεσε τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η Ευρώπη στον σημερινό κόσμο.
«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», δήλωσε η Κάλλας σε μία ομάδα συζήτησης στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.
«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.
Στη διάρκεια της ομιλίας της, η Κάλλας αναγνώρισε πως η Ευρώπη σήμερα πρέπει να θέσει τρεις πρωτοβουλίες: την άμυνα, τη διασφάλιση της σταθερότητας στη γειτονιά της ηπείρου και την οικοδόμηση εταιρικών σε όλο τον κόσμο.
«Πρέπει να ακούσουμε το κάλεσμα για δράση: Ευρωπαίοι, ενωθείτε! Και επιτρέψτε μου να αντλήσω περισσότερη έμπνευση από το σύμπαν της Marvel: «Οι ήρωες δημιουργούνται από τους δρόμους που επιλέγουν, όχι από τις δυνάμεις με τις οποίες είναι προικισμένοι»» έκλεισε την ομιλία της.
