Βαθιά συγκινημένη η Ζιζέλ Πελικό από την επιστολή στήριξης της βασίλισσας Καμίλα
Η Ζιζέλ Πελικό παραχώρησε συνέντευξη στο BBC με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «A Hymn To Life» την προσεχή εβδομάδα - Οι δηλώσεις για την επιστολή - έκπληξη που έλαβε από την σύζυγο του βασιλιά Καρόλου
Τη βαθιά της συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς τη βασίλισσα Καμίλα εξέφρασε η 73χρονη Ζιζέλ Πελικό κατά τη διάρκεια της εκτενούς συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή στην τηλεοπτική εκπομπή «BBC Newsnight» και στη δημοσιογράφο Βικτόρια Ντερμπισάιρ. Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη απέστειλε επιστολή στήριξης στην Ζιζέλ Πελικό στην οποία την επαινεί για την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» που επέδειξε κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης των 51 βιαστών της μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό.
Ο 73χρονος Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε επί 10 χρόνια την ανυποψίαστη σύζυγό του και την βίαζε ενώ παράλληλα «στρατολογούσε» άγνωστους άνδρες από πλατφόρμα για swingers (ανταλλαγής συντρόφων) στο διαδίκτυο για να βιάζουν την αναίσθητη Ζιζέλ. Ο ίδιος μάλιστα καθοδηγούσε τους βιαστές της Ζιζέλ και ταυτόχρονα κατέγραφε τους βιασμούς της πρώην συζύγου του. Μετά το πέρας της πολύκροτης δίκης που σόκαρε τη Γαλλία και όχι μόνο, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών στον βασικό κατηγορούμενο - τη μέγιστη των ποινών που προβλέπει το γαλλικό ποινικό δίκαιο για το αδίκημα του βιασμού - ενώ ένοχοι κρίθηκαν και οι συνεργοί του Πελικό, στους οποίους το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από τρία μέχρι 15 έτη. Η «δίκη του αιώνα στη Γαλλία», όπως την χαρακτήρισαν αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, είχε διάρκεια σχεδόν τέσσερις μήνες. Ξεκίνησε στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους.
Η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών αν και ο νόμος της παρείχε το σχετικό δικαίωμα και επέλεξε δημόσια δίκη ώστε, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, «η ντροπή να αλλάξει πλευρά» και να μην ντρέπεται το θύμα, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά ο θύτης. Η γενναία απόφαση της 73χρονης Γαλλίδας την ανέδειξε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας ενώ παράλληλα η ιστορική δίκη ανέδειξε και το ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο των βιασμών με χημική υποταγή (ο όρος χρησιμοποιείται για τα θύματα που ναρκώθηκαν και στη συνέχεια βιάστηκαν).
Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε για την επιστολή στήριξης από τη βασίλισσα Καμίλα: «Ήταν τιμή για μένα να λάβω αυτή την επιστολή, δεν το περίμενα καθόλου. Ήμουν συγκλονισμένη που η βασίλισσα μου έστειλε αυτή την επιστολή. Αν και τα λόγια μου άγγιξαν ολόκληρο τον κόσμο δεν περίμενα επιστολή από τα Ανάκτορα της Αγγλίας. Αισθάνθηκα συγκίνηση και τιμή που γνώριζε τι μου είχε συμβεί. Της είμαι ευγνώμων». Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου εδώ και πολλά χρόνια στηρίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης. Πριν ένα χρόνο η ίδια εγκαινίασε στο Ντέβον το κέντρο «Sexual Assault Referral Centre» για την προστασία αυτών των θυμάτων.
Στην ίδια συνέντευξη η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως είναι δυνατή αλλά δεν παρέλειψε να τονίσει πως ήταν αδιανόητο για εκείνη το γεγονός ότι ο άνδρας με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της διέπραξε αυτές τις φρικαλεότητες. «Αισθάνθηκα συντετριμμένη από τη φρίκη όμως δεν νιώθω θυμό», δήλωσε η Ζιζέλ, η οποία από τον περασμένο Απρίλιο συνεχίζει τη ζωή της στο πλευρό του νέου της συντρόφου Ζαν Λουπ, συνταξιούχου ιπτάμενου φροντιστή της Air France, όπως είχε αποκαλύψει το Paris Match.
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο «A Hymn to Life» (Ύμνος στη Ζωή) το οποίο έχει γράψει η Ζιζέλ Πελικό σε συνεργασία με την Γαλλίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζουντίθ Περινιόν. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σε 20 γλώσσες ενώ η ίδια η Ζιζέλ έχει δηλώσει για το μήνυμα που θέλει να στείλει μέσω του βιβλίου της: «Μέσα από αυτό το βιβλίο, ελπίζω να μεταφέρω ένα μήνυμα δύναμης και θάρρους σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν δύσκολες δοκιμασίες. Μακάρι να μην νιώσουν ποτέ ντροπή. Και με τον καιρό, μακάρι να μάθουν να απολαμβάνουν ξανά τη ζωή και να βρουν γαλήνη».
