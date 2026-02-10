«Ίσως η ντροπή να φεύγει ευκολότερα όταν είσαι 70 ετών»: Η Le Monde προδημοσίευσε αποσπάσματα από τo βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό

Στο βιβλίο της, που τιλοφορείται «Η Χαρά της Ζωής» και θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου, η Πελικό αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αν ήταν είκοσι χρόνια νεότερη, ίσως να μην τολμούσα να αρνηθώ τη δίκη κεκλεισμένων των θυρών