Για «πόλεμο εβδομάδων» με το Ιράν ετοιμάζονται οι ΗΠΑ αν δώσει εντολή ο Τραμπ: Στο στόχαστρο κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Μπορεί Αμερικανοί και Ιρανοί να προετοιμάζονται για νέα συνάντηση την Τρίτη στη Γενεύη, ωστόσο ο Τραμπ αναγνώρισε χθες πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία - Πόλεμο που θα κρατήσει καιρό περιμένουν στην Ουάσινγκτον καθώς θεωρούν δεδομένο πως η Τεχεράνη θα απαντήσει