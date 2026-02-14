Κούσνερ και Γουίτκοφ θα συναντηθούν με Ιρανούς στη Γενεύη την Τρίτη για νέο γύρο συζητήσεων

Την ίδια μέρα, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει σε τριμερή με τη Ρωσία και την Ουκρανία

Δύο σειρές διπλωματικών διαπραγματεύσεων, για την Ουκρανία και το Ιράν, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος.



Αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί με τους Ιρανούς την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με την πηγή, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο.



Στη συνέχεια, το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, προσθέτει η ίδια πηγή.