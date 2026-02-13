Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από τον λόρδο Μάντελσον να καταθέσει στο Κογκρέσο

κλήθηκε να καταθέσει στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.Δύο βουλευτές των Δημοκρατικών, ο Σουχάς Σουμπραμανιάμ και ο Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επιστολή τους στον λόρδο ζητούν να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, στο πλαίσιο των ερευνών για τον Επστάιν.Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «αν και δεν υπηρετείτε πλέον ως πρέσβης της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχετε παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων, είναι σαφές ότικαι διαθέτετε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την έρευνά μας για τις δραστηριότητές του».Συνεχίζουν αναφέροντας ότι «με δεδομένες τις αποκρουστικές καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του Επστάιν, σας ζητούμε να παραστείτε σε ακρόαση με την Επιτροπή».Οι δύο βουλευτές επεσήμαναν ότι ο λόροδος Μάντελσον εμφανίζεται πολλές φορές στα 3,5 εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν.Υπενθυμίζεται ότι ο λόρδος Μάντελσον ήταν ως πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2025, πριν αποπεμφθεί από τον Κιρ Σταρμερ λόγω της σχέσης του με τον Επστάιν, η οποία φέρεται να ήτανΟ ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη. Πάντως, έχει ζητήσει συγγνώμη για τη διατήρηση της σχέσης του με τον δισεκατομμυριούχο, η οποία, όπως παραδέχτηκε, διήρκεσε υπερβολικά πολύ.Οι δύο Αμερικανοί βουλευτές είχαν υποβάλει παρόμοιο αίτημα πέρυσι στον πρίγκιπα Άντριου.