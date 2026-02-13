Έως ένα εκατομμύριο ανά μετανάστη κοστίζουν οι απελάσεις του Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση των Δημοκρατικών

Σχετική έρευνα δείχνει ότι οι συμφωνίες που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τρίτες χώρες επιβαρύνουν τους φορολογούμενους με πολλά εκατμμούρια δολάρια