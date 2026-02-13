Ξεναγοί και υπάλληλοι σε απάτη 10 εκατ. ευρώ στο Μουσείου του Λούβρου: 9 συλλήψεις για το κύκλωμα με τα εισιτήρια

Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω ξεναγών που απευθύνονταν κυρίως σε ομάδες Κινέζων επισκεπτών - Επαναχρησιμοποιούσαν τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά άτομα - Πλημμύρισε αίθουσα με πίνακες του 16ου αιώνα