Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, το ένα το βρήκε ο πατέρας της οικογένειας

ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Σύλληψη Καταψύκτης Μωρά

Για την περίεργη υπόθεση έχει συλληφθεί η σύντροφος του άντρα - Άγνωστο παραμένει το τι έχει συμβεί

Δύο μωρά εντοπίστηκαν σε καταψύκτη σπιτιού στην Ωτ-Σον της Γαλλίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο μωρό στον καταψύκτη.

Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.
