Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, το ένα το βρήκε ο πατέρας της οικογένειας
Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, το ένα το βρήκε ο πατέρας της οικογένειας
Για την περίεργη υπόθεση έχει συλληφθεί η σύντροφος του άντρα - Άγνωστο παραμένει το τι έχει συμβεί
Δύο μωρά εντοπίστηκαν σε καταψύκτη σπιτιού στην Ωτ-Σον της Γαλλίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο μωρό στον καταψύκτη.
Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο μωρό στον καταψύκτη.
Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα