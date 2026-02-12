Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες κλείνονται στο 800 ετών κάστρο Alden Biesen του Βελγίου και τι θα συζητήσουν

Σε αυτή την Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί και η απλούστευση των διαδικασιών της γραφειοκρατίας, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει ρυθμό και πρωτίστως μια ευκαιρία ανάταξης των παραγωγικών της δυνάμεων έναντι τρίτων χωρών, όπως η Κίνα