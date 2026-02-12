Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες κλείνονται στο 800 ετών κάστρο Alden Biesen του Βελγίου και τι θα συζητήσουν
Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες κλείνονται στο 800 ετών κάστρο Alden Biesen του Βελγίου και τι θα συζητήσουν
Σε αυτή την Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί και η απλούστευση των διαδικασιών της γραφειοκρατίας, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει ρυθμό και πρωτίστως μια ευκαιρία ανάταξης των παραγωγικών της δυνάμεων έναντι τρίτων χωρών, όπως η Κίνα
Σε ένα από τα παλιότερα μεσαιωνικά κάστρα του Βελγίου, στο κάστρο Alden Biesen της Φλάνδρας, χτισμένο τον 13ο αιώνα, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, συγκεντρώνονται σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, απομονωμένοι από το διεθνή περίγυρο, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις και κυρίως τις αναδυόμενες γεωπολιτικά δυνάμεις.
Η επιλογή του κάστρου, περιτριγυρισμένο από κήπους και με αδιάλειπτη παρουσία 800 ετών δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά μια ισχυρή ένδειξη της αναγκαίας ευρωπαϊκής συνέχειας, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αντιμετωπίζει πολλές, διαφορετικές και επιθετικές συμπεριφορές στο διεθνές σύστημα, κάτι που δεν υπήρχε στο κάδρο των στρατηγικών επιλογών της, τα προηγούμενα χρόνια.
Σε μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής, ωστόσο, με την ατζέντα να κινείται επισήμως να κινείται στη σφαίρα της ανταγωνιστικότητας είναι σαφές ότι όσα θα ζητηθούν, δεν εκπίπτουν αναγκαστικά στη σφαίρα της ενιαίας αγοράς, αλλά και των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει ρυθμό και πρωτίστως μια ευκαιρία ανάταξης των παραγωγικών της δυνάμεων έναντι τρίτων χωρών, όπως η Κίνα. Παράλληλα, οι μετατοπίσεις στο ευρωατλαντικό πλαίσιο ασφαλείας μετά την επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης μεταξύ των κορυφαίων ηγετών της Γηραιάς Ηπείρου, που αναζητούν τρόπους ουσιαστικής εξισορρόπησης της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη και σίγουρα την επιτάχυνση της αυτονομίας, αμυντικής και στρατηγικής, της Ένωσης σε ένα ρευστό γεωπολιτικά περιβάλλον.
Την ίδια στιγμή, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκρυσταλλώσουν την στάση τους, κοινή κατά τα φαινόμενα, απέναντι στο «Συμβούλιο της Ειρήνης», το οποίο συγκαλείται στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα. Πάντως, η συμφωνία ΕΕ-Ινδίας έδωσε μια νέα ώθηση στο ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα για τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και μια ουσιαστική εναλλακτική απέναντι στο νέο πολυμερές τοπίο, όπου η Κίνα επιχειρεί να καταλάβει μια δεσπόζουσα θέση, με φόντο και το μέτωπο της Ουκρανίας.
Μοιραία, η εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία παραμένει στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης, με δεδομένο ότι και οι Υπουργοί Άμυνας έχουν θέσει το πλαίσιο τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, σε μια στιγμή που ο χρόνος για την επίλυση της διαφοράς μειώνεται, από πλευράς της Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, συντάκτες δύο σημαντικών εκθέσεων το 2024 σχετικά με την πρόκληση ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την ενιαία αγορά της, καλούνται επίσης να μοιραστούν τις απόψεις τους, όπως επισημαίνει το Reuters, τη στιγμή που ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επιμένει σε ένα μοντέλο κοινού δανεισμού, ώστε η ΕΕ να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του δολαρίου. Κατά τη γαλλική εκδοχή, μια στρατηγική «Made in Europe» που θα ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε αγαθά που αγοράζονται με δημόσιο χρήμα, θα ήταν μια κάποια λύση, ενώ η γερμανική πλευρά εκτιμά πως η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και στην ανάγκη για νέες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur.
Σε αυτόν τον καμβά, με επιστολή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ζητά την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, μια αγορά που αντιστοιχεί σε 450 εκατομμύρια καταναλωτές, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι τα εμπόδια στην αγορά ανέρχονται σε δασμούς 45% για τα αγαθά και 110% για τις υπηρεσίες, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά στον κόσμο.
Η επιλογή του κάστρου, περιτριγυρισμένο από κήπους και με αδιάλειπτη παρουσία 800 ετών δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά μια ισχυρή ένδειξη της αναγκαίας ευρωπαϊκής συνέχειας, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αντιμετωπίζει πολλές, διαφορετικές και επιθετικές συμπεριφορές στο διεθνές σύστημα, κάτι που δεν υπήρχε στο κάδρο των στρατηγικών επιλογών της, τα προηγούμενα χρόνια.
Σε μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής, ωστόσο, με την ατζέντα να κινείται επισήμως να κινείται στη σφαίρα της ανταγωνιστικότητας είναι σαφές ότι όσα θα ζητηθούν, δεν εκπίπτουν αναγκαστικά στη σφαίρα της ενιαίας αγοράς, αλλά και των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει ρυθμό και πρωτίστως μια ευκαιρία ανάταξης των παραγωγικών της δυνάμεων έναντι τρίτων χωρών, όπως η Κίνα. Παράλληλα, οι μετατοπίσεις στο ευρωατλαντικό πλαίσιο ασφαλείας μετά την επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης μεταξύ των κορυφαίων ηγετών της Γηραιάς Ηπείρου, που αναζητούν τρόπους ουσιαστικής εξισορρόπησης της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη και σίγουρα την επιτάχυνση της αυτονομίας, αμυντικής και στρατηγικής, της Ένωσης σε ένα ρευστό γεωπολιτικά περιβάλλον.
Την ίδια στιγμή, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκρυσταλλώσουν την στάση τους, κοινή κατά τα φαινόμενα, απέναντι στο «Συμβούλιο της Ειρήνης», το οποίο συγκαλείται στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα. Πάντως, η συμφωνία ΕΕ-Ινδίας έδωσε μια νέα ώθηση στο ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα για τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και μια ουσιαστική εναλλακτική απέναντι στο νέο πολυμερές τοπίο, όπου η Κίνα επιχειρεί να καταλάβει μια δεσπόζουσα θέση, με φόντο και το μέτωπο της Ουκρανίας.
Μοιραία, η εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία παραμένει στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης, με δεδομένο ότι και οι Υπουργοί Άμυνας έχουν θέσει το πλαίσιο τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, σε μια στιγμή που ο χρόνος για την επίλυση της διαφοράς μειώνεται, από πλευράς της Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, συντάκτες δύο σημαντικών εκθέσεων το 2024 σχετικά με την πρόκληση ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την ενιαία αγορά της, καλούνται επίσης να μοιραστούν τις απόψεις τους, όπως επισημαίνει το Reuters, τη στιγμή που ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επιμένει σε ένα μοντέλο κοινού δανεισμού, ώστε η ΕΕ να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του δολαρίου. Κατά τη γαλλική εκδοχή, μια στρατηγική «Made in Europe» που θα ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε αγαθά που αγοράζονται με δημόσιο χρήμα, θα ήταν μια κάποια λύση, ενώ η γερμανική πλευρά εκτιμά πως η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και στην ανάγκη για νέες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur.
Σε αυτόν τον καμβά, με επιστολή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ζητά την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, μια αγορά που αντιστοιχεί σε 450 εκατομμύρια καταναλωτές, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι τα εμπόδια στην αγορά ανέρχονται σε δασμούς 45% για τα αγαθά και 110% για τις υπηρεσίες, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά στον κόσμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα