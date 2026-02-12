ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύνοδος ηγετών της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι με πρωτοβουλία Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Λατινική Αμερική

Σύνοδος ηγετών της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι με πρωτοβουλία Τραμπ

Προσκλήσεις σε έξι προέδρους – Στο επίκεντρο η επιρροή της Κίνας και οι εξελίξεις μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής σε σύνοδο που σκοπεύει να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, στην πολιτεία Φλόριντα (νότια), το Σάββατο 7η Μαρτίου, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χθες Τετάρτη.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ιδίως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας. Όλοι τους έχουν μάλλον καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δυο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο επίδειξη δύναμης της Ουάσιγκτον.

Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτός του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά, έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο ρεπουμπλικάνος, που άλλοτε αρεσκόταν να κατακεραυνώνει τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, άλλαξε πορεία: το τρέχον διάστημα δηλώνει πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το δικό του μικρό όνομα και το επώνυμο του Αμερικανού προέδρου Τζέιμς Μονρό, που διεμήνυε εν έτει 1823 ότι η Λατινική Αμερική ήταν η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, πως αποτελούσε μέρος της σφαίρας επιρροής της.

