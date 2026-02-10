To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Τούρκος έκανε τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε: Δείτε βίντεο
Ο Ιλιάς Γιλντίρ έτρωγε μόνος του σε ένα γραφείο και χρησιμοποίησε μια πολυθρόνα για να σώσει την ίδια του τη ζωή
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας υγειονομικός υπάλληλος στην Τουρκία γλιτώνει από βέβαιο πνιγμό την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, φαίνεται ο υπάλληλος να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά, πιάνει τον λαιμό του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις, καθώς φαίνεται ότι πνίγεται από την μπουκιά που προσπάθησε να καταπιεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο παρ' ολίγον άτυχος ονομάζεται Ιλιάς Γιλντίρ και είναι υπάλληλος σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε. Όπως δήλωσε στο haberler.com, μετά την περιπέτειά του, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως είπε μπορεί να μας σώσει τη ζωή, κάτι που αποδείχτηκε και στην περίπτωσή του.
Όπως λέει, ένα οποιοδήποτε έπιπλο μέσα στον χώρο, εφόσον είναι κανείς μόνος του, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής που τελικά αποδείχθηκε σωτήρια.
Μολονότι η στιγμή είναι κρίσιμη δεν χάνει την ψυχραιμία του. Σηκώνεται, πάει πίσω από την πλάτης της πολυθρόνας και εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στο έπιπλο.
A medical worker in Türkiye saved his own life after choking while eating alone. With no one around to help, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich manoeuvre on himself, dislodging food stuck in his throat pic.twitter.com/A190BkWiyq— TRT World (@trtworld) February 10, 2026
