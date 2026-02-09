Το Μεξικό στέλνει πάνω από 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα
Το Μεξικό στέλνει πάνω από 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα

Η αποστολή πραγματοποιείται μέσω του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, εν μέσω διπλωματικών κινήσεων για επανεκκίνηση των εξαγωγών πετρελαίου παρά τις κυρώσεις Τραμπ

Το Μεξικό στέλνει πάνω από 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα
Την αποστολή περισσότερων από 814 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κούβα ανακοίνωσε την Κυριακή η κυβέρνηση του Μεξικό, κάνοντας λόγο για έμπρακτη «αλληλεγγύη και ανθρωπιστική βοήθεια», σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των αποστολών πετρελαίου, παρά τις κυρώσεις που έχει ανακοινώσει ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματεία Εξωτερικών Υποθέσεων του Μεξικού, η ανθρωπιστική βοήθεια αποστέλλεται στην Κούβα μέσω της Αρμάδα του Μεξικού, με τη χρήση των πλοίων υλικοτεχνικής υποστήριξης Papaloapan και Isla Holbox. Και τα δύο πλοία απέπλευσαν την Κυριακή από το λιμάνι της Βερακρούς, μεταφέροντας συνολικά περισσότερους από 814 τόνους βασικών αγαθών.

Η μεξικανική διπλωματία υπογράμμισε ότι πρόκειται για αποστολή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της παραδοσιακής πολιτικής αλληλεγγύης του Μεξικού προς χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.


Χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο της βοήθειας

Όπως διευκρίνισε η καγκελαρία, το πλοίο Papaloapan απέπλευσε από το λιμάνι της Βερακρούς στις 08:00 τοπική ώρα, ενώ το Isla Holbox ακολούθησε στις 12:00. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα δύο πλοία αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους εντός τεσσάρων ημερών.

Η μεγαλύτερη ποσότητα φορτίου μεταφέρεται από το Papaloapan, το οποίο μεταφέρει περίπου 536 τόνους αγαθών πρώτης ανάγκης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υγρό γάλα, προϊόντα κρέατος, μπισκότα, φασόλια, ρύζι, τόνος σε νερό, σαρδέλες και φυτικό έλαιο, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.
